«Em cal una majoria per governar sense el llast de no aprovar pressupostos»

L’alcaldable descarta un pacte a tres entre Junts per Reus, ERC i la CUP perquè amb els últims «no m’hi entendria» i diu que el PSC «comprèn la ciutat»

Actualitzada 23/05/2019 a les 20:18

–Sí. Crec que hem fet tot el que hem pogut. I és més, hem fet més amb menys perquè ens hem hagut de dedicar aquests vuit anys a posar ordre i a revertir la situació econòmica que hi havia a l’Ajuntament. Per tant, satisfacció. He fet la meva feina com alcalde. Jo no em posaria nota, però penso que he fet una bona gestió. Sí que diria que el meu equip aprova i amb bona nota. I ara toca, en els propers quatre anys, fer els projectes que volíem fer.–Jo no tinc por als meus adversaris. Hem fet la feina que hem de fer i cadascú tindrà els resultats que ha de tenir. No es un tema de por o no por. Ens hem de respectar. Però el que és segur és que nosaltres tenim el millor projecte que s’ha presentat en dècades per aquesta ciutat.–Jo confio en tenir un bon resultat i vull un govern de 21 per al segle XXI. Confio que la ciutadania em doni la majoria per poder governar amb tranquil·litat i per portar la ciutat al lloc que li correspon i que he estat preparant vuit anys. Un pacte entre ERC, Junts i CUP és molt difícil perquè nosaltres tenim unes línies clares de govern i, en aquest cas, jo estic còmode dins el meu govern amb ERC i Ara Reus. Tenim unes línies que són Ciutadans, PP i CUP. Sóc persona d’ordre, vull una ciutat segura. No ens entendríem i, de fet, no ens hem entès en moltes coses. Per exemple, el tema de la brossa. Hi ha molts conceptes on estic lluny de la CUP. Puc governar amb ERC, Ara o el PSC si es dóna el cas, però hi ha unes línies on no em trobaria a gust.–Amb el PSC de Reus, perquè són gent de Reus i entenen la ciutat. Jo he de governar per la ciutat, fer una ciutat potent. I ho he de fer amb aquells que puguin ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu. ERC i Ara Reus són els meus socis avui i, si és el cas, amb el PSC de Reus podria governar. El PSC de Reus té una manera d’entendre, de fer i d’actuar que no és el PSOE. Ja han governat a Reus i també van pactar amb nosaltres fa molts anys.–Necessito una majoria sòlida i potent, de 21, per impulsar projectes del segle XXI. A nivell urbanístic però també social. Tinc l’experiència dels darrers quatre anys i, en minoria, hem mantingut la ciutat. Ara toca fer un salt. Necessito que la ciutadania doni a Junts per Reus una majoria per governar sense el llast de que no s’aproven els pressupostos. Hem de tirar el contracte de la brossa endavant perquè la ciutat estigui més neta encara. I impulsar projectes des del passeig Mata fins a la piscina municipal requereix convicció de ciutat, i jo governaré amb qui tingui convicció de ciutat. Per tant, amb la CUP no m’hi entendria.–És una dita. Es diu que, si no hi ha hagut grans problemes, és difícil. Però jo el que veig és que hem fet bona feina, que la gent està contenta en línies generals. La gestió econòmica és impecable i la gestió de serveis ha estat correcta. Hem comprat autobusos, asfaltat carrers. Ara ens toca passar de la feina de manteniment a fer projectes importants: edifici i aparcament a la Hispània, un concurs internacional per al Vapor Vell, la ronda nord. Si no fem projectes, no creixerem. Hem passat de 405 milions d’euros de deute a una previsió de 184 per al 2019 i és un miracle.–En part, sí. Si no hagués estat per aquest esforç, no podríem aixecar el cap. Qui governi a partir del dia 26, tindrà unes possibilitats d’inversió enormes. Nosaltres, després de vuit anys de treball, ens mereixem dur a terme els nostres projectes. Vull que Reus segueixi sent una de les principals ciutats de Catalunya.–Necessitem un marc legislatiu, de reglament, de funcionament, que ens faciliti, amb el consens adequat, agilitat. Que, quan parlem al ple, no hàgim de discutir sobre qüestions que no porten enlloc sinó sobre temes de ciutat. I que la ciutat tingui un àmbit de participació: auditories de control i més transparència, retre comptes, tenir bons directius que acompanyin en les accions... eficàcia.–És necessària. A Reus som bons gestionant serveis: aparcaments, transports, aigua. Si gestionem litres, podem gestionar kilowatts. En un moment que les companyies elèctriques s’aprofiten de la situació i tenen una acció de poder que malmeten possibilitats a la ciutadania, podem crear un servei d’elèctrica que ens doni una comercialització més econòmica de l’energia per cedir-la a la ciutadania i les indústries a un preu més adequat.–És una de les propostes estrella a nivell urbanístic. També tenim el passeig Mata, el carrer Ample, la plaça Prim, el Carrilet, la riera Miró o el Camí de Valls. A la tardor, fent proves, iniciarem la vianalització del raval Santa Anna. Si funciona bé, continuarem a un sol nivell des d’Arnavat i Vilaró, raval del Pallol, plaça Catalunya i raval de Santa Anna. Això augmentarà les possibilitats per passejar, tornant a allò de comprar passejant. I és econòmic, pujant embornals.–Els barris estan al meu cap com tota la ciutat. Hem de millorar voreres a diferents punts. Hi ha un pla integral que hem de posar en marxa a la zona sud, carrer Miami i Peñíscola. També tenim zones com Lepanto i Sor Lluïsa Estivill on s’ha d’actuar, i el carrer Mare Molas. A Sol i Vista hem de començar la inversió en el carrer Roger de Llúria abans de l’estiu. Al barri Montserrat estem acabant tres rambletes. Hem de millorar parcs i zones verdes.–Un alcalde, si no guanya, ha de pensar una mica i ha de prendre les seves decisions en funció de la situació que hi hagi. En tot cas, crec que és evident que ha de ser una decisió diferent a la de ser regidor. Però això no passarà, estic convençut que la gent ens donarà la confiança.