S'incendia una habitació d'una casa de Reus

Cinc dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció del foc

Actualitzada 23/05/2019 a les 09:17

Un incendi s'ha declarat, poc abans de la mitjanit d'aquest dijous, en un habitatge de Reus. El foc va cremar totalment una habitació del domicili i no va causar ferits. Fins al lloc s'hi han traslladat un total de cinc dotacions dels Bombers, que han treballat prop de tres hores en les tasques d'extinció de les flames.L'avís es va produir a les 23.25h, quan es va alertar que hi havia foc en una casa de planta baixa i dos pisos situada al camí de Valls de Reus. El foc es va originar en una habitació de la segona planta que va quedar totalment cremada. La resta d'habitatge va quedar afectat pel fum. Sortosament no es van haver de lamentar ferits.Els Bombers de la Generalitat es van dirigir al lloc amb cinc vehicles terrestres. Les tasques d'extinció del foc i ventilació de l'habitatge s'ha allargat fins les 2.27h, quan l'incendi s'ha donat per extingit.