Restringeixen l'aigua sanitària a algunes seccions de l'Hospital de Reus per legionel·la

El centre ha adoptat la mesura amb caràcter preventiu i s'indica que no hi ha cap pacient afectat

Actualitzada 23/05/2019 a les 21:26

L'Hospital Sant Joan de Reus ha decidit restringir l'aigua de l'aixeta als pacients immunodeprimits –que tenen debilitat el sistema immunològic- de dues de les sis àrees d'hospitalització després que en l'última anàlisi rutinària del circuit d'aigua es detectés un punt positiu de legionel·la dels 32 que s'analitzen habitualment, segons han indicat fonts del centre sanitari. Després de detectar aquest punt positiu, la comissió de malalties infeccioses de l'hospital va determinar la mesura. Les mateixes fonts indiquen que la resta de pacients poden utilitzar l'aigua amb normalitat. També han subratllat que es tracta d'una mesura de caràcter preventiu i que no hi ha cap pacient afectat.Després de detectar la infecció de legionel·la, el centre hospitalari ha pres les mesures que toquen per protocol i ara s'està a l'espera dels resultats de les últimes mostres per poder aixecar la restricció. S'espera que aquests resultats arribin en qüestió de dies.