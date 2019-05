Reprenen les obres de construcció de l'hotel de quatre estrelles del Pallol

Aquesta setmana han començat a executar-se les tasques d’excavació i sanejament del terreny on s’ha d’instal·lar l’establiment

Dinamitzar la zona

L’esperat hotel del Pallol sembla començar a veure la llum, ja que, aquesta mateixa setmana, s’han reprès les obres de construcció del futur establiment de quatre estrelles. En detall, s’han iniciat els treballs de sanejament i excavació dels terrenys. Ginkoplanet es va fer càrrec del projecte després que una anterior promotora hi hagués de renunciar per motius econòmics. L’any passat va completar-se l’enderroc dels edificis que ocupaven el solar però, des del maig del 2018, al lloc no s’havia produït cap més moviment, més enllà del tancament del perímetre. La construcció de l’hotel com a tal serà el pas immediatament posterior a les feines que ara s’estan duent a terme.Amb tot, les obres s’han fet esperar. Ara, exactament 12 mesos després que desaparegués el darrer bloc de pisos, una empresa s’està ocupant de l’excavació i sanejament del terreny, ja que aquest encara no es troba en l’estat idoni per aixecar l’hotel. Aquests treballs, segons han confirmat fonts de l’empresa al Diari Més, tenen previst finalitzar aproximadament en dos mesos. Per ara, no es coneix si aquesta mateixa empresa serà l’encarregada de construir l’hotel de quatre estrelles, que tindrà més de 80 habitacions, un restaurant i un petit espai dedicat al comerç a la planta baixa, el qual connectaria amb el Passeig Comercial del Pallol. Per tant, encara no es pot saber amb exactitud la data de l’inici dels treballs de construcció però tot indica que l’establiment podrà obrir portes cap a meitats de l’any vinent, el 2020.Al febrer, l’Ajuntament va ordenar el tancament complet del solar per evitar que, en un dels trams que es trobava desprotegit, es pogués generar un lloc d’accés que donés peu a riscos. Aquesta mesura de tancament va resultar necessària, entre altres qüestions, pel fet de tractar-se d’un indret cèntric i amb una important afluència de persones.El concurs que anteriorment va determinar la concessió dels terrenys, impulsat per Redessa, marcava que un mínim del 51% de la superfície s’ha de destinar a usos hotelers, amb un establiment que hauria de ser de quatre estrelles com a mínim. La resta de l’espai, en relació al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), admetia igualment altres usos, com el comercial. L’adjudicació va fer-se el 2015 i es va fixar en 50 anys, amb la possibilitat d’un termini addicional màxim de 10 anys més.La construcció de l’hotel permetrà dinamitzar i revitalitzar la zona comercial del Pallol, ja que aquest aire nou vindrà acompanyat de més espais comercials. A més, ben a prop, a la plaça de la Sang també s’està executant la construcció d’un altre hotel que també vol ser de quatre estrelles i que oferirà al voltant de 50 habitacions. L’hotel de la Sang ocuparà l’espai que han deixat els números 9-11-13-15 de la plaça, l’enderroc dels quals va finalitzar a principis del mes d’agost de l’any passat. La façana donarà també a la Riera de Miró, on van enderrocar els blocs 18 i 20. En aquest cas, el projecte està promogut per Vesna Hoteles i el seu avanç és visible.L’hotel del Pallol farà crèixer l’actual oferta d’allotjaments, ja que se sumarà a les obertures més recents com el Brea’s Hotel, a l’avinguda Tarragona, el Reus Park, a Mas Iglesias, i l’Hotel Centre Reus, ubicat al costat de la Prioral de Sant Pere, al carrer de l’hospital. Això fa que, en aquests moments, l’oferta hotelera se situï al voltant de les 1.000 places comptant també els hotels NH i Gaudí.