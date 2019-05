Jordi Just relleva Isaac Sanromà com a president de la Cambra de Reus

L’empresari va rebre ahir el suport unànime del nou plenari i, en tres anys, cedirà el lloc a Àgata Girbes

Actualitzada 23/05/2019 a les 08:16

Procés «tranquil i pactat»

La Cambra de Comerç de Reus va celebrar ahir la constitució del seu nou plenari, que ha donat suport unànime al nomenament de Jordi Just com a nou president de l’ens cameral. Just relleva així de manera oficial Isaac Sanromà, que havia ocupat el càrrec des de 2006 i que fa pocs dies acomiadava aquesta etapa de 13 anys satisfet per «haver arribat a bon port amb el vaixell en bon estat». Ahir també va prendre forma el Comitè Executiu i el plenari va escollir Àgata Girbes i Francesc Lari com a vicepresidenta i tresorer, respectivament. De fet, Girbes accedirà a la presidència de la Cambra de Reus en el darrer dels quatre anys que implica el mandat, després que Just n’hagi completat els tres primers i passi a ser vicepresident.El moviment es produirà com a part de l’acord a què van arribar Just i Girbes per fusionar les seves dues candidatures, #TotsSomCambra i Cambra 4.0, i que va propiciar que no se celebressin eleccions. El Comitè Executiu està integrat per 4 membres de cada candidatura i altres 2 de cada part que tenen veu però no vot. Pel que fa al plenari, queda configurat amb 12 membres de #TotssomCambra, 12 de Cambra 4.0 –22 membres en total–, 4 patronals i les 7 empreses que més aporten a la Cambra.Just detallava ahir que la territorialitat serà un dels punts forts d’aquesta nova Cambra i apuntava que «en la nostra presentació, vénen a saludar-nos els presidents dels Consells Comarcals i nosaltres els rebem amb molta satisfacció. El territori és nostre i tots volem treballar junts». «A més», afegia, «de seguida que es constitueixin els nous Consells Comarcals, estem d’acord que els hi demanarem poder formar delegació de la mateixa Cambra perquè l’empresariat estigui més a prop nostre», afegia el nou president. Aquest pas «servirà perquè els que estiguin, per exemple, a Batea, no hauran de baixar a Reus i amb anar a Gandesa en tindran prou. O els que estiguin a Santa Coloma, en tindran prou només amb arribar a Montblanc. Ens aproparem molt i aquest és un dels objectius nostres».Al seu torn, Girbes expressava que «el que hem d’esperar de la Cambra és que segueixi havent-hi una harmonia en favor de buscar el millor per al territori i per a les empreses de la nostra demarcació». Sobre les primeres actuacions a fer, «constituirem les comissions i començarem a buscar les necessitats reals. Hem d’arremangar-nos i fer el que convingui, i ho farem amb molta il·lusió».La Llotja va acollir ahir l’acte protocol·lari que, com a institució de dret públic, la Cambra havia de realitzar per donar a conèixer la nova presidència. Hi va assistir la secretària general del Departament d’Empresa de la Generalitat, Marta Felip, que va dir que «a la Cambra de Reus, el procés s’ha fet de manera tranquil·la i pactada. En altres Cambres hi ha hagut votació i la més competida ha estat Barcelona. Feia nou anys que estàvem pendents de les eleccions i simbolitzen la determinació dels papers que han de tenir les Cambres en el futur». «Venim d’unes Cambres fortament impactades des del 2010 per l’eliminació del recurs cameral, però no només s’ha de resoldre el finançament sinó també quin rol han de tenir aquests ens en l’entramat de la presa de decisions econòmiques i estratègiques en el país», concloïa Felip.Joaquim Calatayud, president del Consell Comarcal del Baix Camp; Francesc Benet, president del Consell de la Conca; Joan Carles Garcia, vicepresident del Consell del Priorat; Gemma Carim, presidenta del Consell de la Ribera d’Ebre i Antoni Ferré, president del Consell de la Terra Alta van acudir a l’acte per escenificar, també, aquesta aposta renovada per la territorialitat.