García: «Omplim les urnes i tornem a Reus la ciutat que es mereix»

Carrizosa va destacar la «valentia» de l’alcaldable de Ciutadans en l’acte central de la seva campanya

Actualitzada 22/05/2019 a les 21:38

Ciutadans va celebrar ahir al vespre el seu acte central de campanya. A la cita, que va tenir lloc a la plaça del Baluard, van assistir els diputats al Parlament, Carlos Carrizosa i Lorena Roldán, i l’alcaldable del partit a Reus, Débora García. Precisament, qui primer va prendre la paraula va ser la cap de llista municipal, qui va animar a la gent a votar el seu partit. «Omplim les urnes de vots taronges i tornem a Reus la ciutat que es mereix», va ressaltar García, que va aprofitar el moment per recordar que «vivim assenyalats pels separatistes, que ens rodegen en els actes de Sant Jordi o en les carpes, que ens diuen feixistes a nosaltres que som els que complim la llei».Débora García també va aprofitar l’acte per recordar que «fa quatre anys em vaig afiliar a Cs perquè és l’únic que combat el separatisme davant la passivitat de PSOE i PP que ens han portat fins aquests extrems». Però el discurs de la cap de llista del partit constitucionalista no va girar tot al voltant de la independència i el procés, també va parlar d’algunes de les propostes del seu grup per a la ciutat com ara una llar d’infants gratuïta dels 0 als 3 anys, eliminar algunes línies de zona blava i deixar 2 hores d’aparcament gratuït per «revitalitzar el comerç», revisar els tributs i tancar les «paradetes» independentistes.L’alcaldable va donar pas a Lorena Roldán que va recordar els «bons resultats» de Ciutadans a les eleccions aconseguint ser la tercera força més votada i portant a Sergio del Campo al Congrés dels Diputats com a representant de Tarragona. Del Campo també va assistir a l’acte, així com Carlos Sánchez, al centre del conflicte que va acabar amb Cs expulsant del partit els quatre regidors que tenia a l’Ajuntament.Roldán lamentava que «aquí vivim molt bé i tenim coses molt boniques que ens ha deixat, per exemple, Gaudí, però lamentablement Reus és notícia per intentar fer fora de la ciutat als policies o perquè una escola demanava als pares que busquessin un traductor de castellà».Per la seva banda, Carrizosa va destacar la «valentia» de Débora García a l’hora d’encapçalar una llista per la qual és assenyalada i es va vantar que «el vot constitucionalista útil és el de Ciutadans, ni més a la dreta, ni més a l’esquerra». «Una victòria a Reus seria la bomba, seria molt simbòlic, de fet, ja proposo ara que si guanyem, muntarem una festa en aquesta plaça», va sentenciar pletòric Carrizosa.