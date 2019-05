Expedienten al mosso que va denunciar al mecànic de Reus

Jordi Perelló va acusar l'agent d'un «comportament irregular fora de servei» i l'han sancionat amb una suspensió de sou i de feina

El jutge arxiva la causa per odi contra el mecànic de Reus Jordi Perelló El Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha arxivat provisionalment la causa oberta contra el mecànic Jordi Perelló per haver-se negat a revisar, al taller de la seva propietat ubicat al camí de Valls, el vehicle particular d'una agent de la Policia Nacional en els mesos posterio...

El mosso d'esquadra que va denunciar al mecànic de Reus, Jordi Perelló, per negar-se a reparar el cotxe d’una agent de la Policia Nacional ha estat expedientat per Assumptes Interns, segons ha informat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). El sindicat més representatiu en les administracions públiques ha explicat que l'agent ha estat suspès de sou i de feina durant un mes.Els fets es remunten al 31 de gener de 2018, quan una agent de la Policia Nacional va acudir a Tallers Perelló perquè li arreglés el seu cotxe particular, però el mecànic s’hi va negar «per principis» arran dels fets de l’1-O.Segons el CSIF, la parella de la agent, que és mosso d'esquadra, va contactar el dia d'abans amb l'establiment i van concertar la realització del servei, «sense revelar en cap moment la seva condició de policia». L'endemà en acudir al taller, la dona va explicar a Perelló que li havien recomanat el taller per ser agent de Policia Nacional, fet que va provocar que el mecànic es negués a reparar el seu vehicle.Poc després, el mosso es va dirigir al taller per a demanar explicacions per saber perquè li negaven el servei. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller. Posteriorment, el mosso va interposar aquest mateix dia una denúncia davant el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Reus el qual va arxivar la causa per entendre que els fets no van ser constitutius d'un delicte d'odi.A final d'abril del 2018, l'agent va ser informat que el mecànic havia presentat un escrit acusatori a la Divisió d'Assumptes Interns de Mossos d'Esquadra per un suposat «comportament irregular fora de servei». Aquest va haver de comparèixer davant els agents encarregats de la recerca per a explicar els fets, que va acabar amb l'obertura d'un expedient disciplinari a l'any just de produir-se l'incident. Segons el CSIF, la tipificació de «comportament irregular» va donar pas a la incoació per «atemptar contra la imatge del cos, i contra el prestigi i consideració de la Generalitat».L'agent expedientat va recórrer, fins a tres ocasions, la falta de responsabilitat en el suposat perjudici ocasionat a la bona imatge de la institució «posat que va ser el mecànic el responsable de filtrar la denúncia als mitjans de comunicació».Tot i això, l'Administració va decidir mantenir l'acusació ja que considerava que «el greuge per al ciutadà ha estat tan notable» que ha fet que aquest es dirigís als mitjans de comunicació «per a denunciar tal comportament». Actualment, la causa es troba en fase de recurs contenciós administratiu, tot i que la condemna s'està complint.