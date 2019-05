Veïns de Sol i Vista de Reus es queixen de la impuntualitat de les L30 i L31

Asseguren que, de vegades, el bus no passa i no hi ha prou informació

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:53

Veïns de Sol i Vista es queixen de «manca de puntualitat» en el servei de les L30 i L31 de Reus Transport. Denuncien que «de vegades l’autobús no passa per la parada» i que «sovint les pantalles no mostren la informació sobre a quines hores passarà, només el dia i l’hora que és i res més».Una de les veïnes, Susana Infantes, apuntava ahir que «fins fa pocs dies, teníem un servei molt dolent perquè hi havia uns autobusos molt petits que no tenien prou lloc per als passatgers que l’agafaven i es col·lapsaven». Amb la renovació parcial de la flota, Reus Transport hi destina ara a Sol i Vista busos convencionals «que han acabat amb aquest problema però encara en tenim un altre: almenys al matí, els autobusos no passen a l’hora i, de vegades, directament no passen».Fonts municipals concretaven ahir que «la L30 ha patit durant el matí un retard a causa d’un camió mal aparcat» i detallaven, a mig matí, que «el servei ja està restablert amb l’horari i la puntualitat habitual». Infantes insisteix que «no es tracta de cosa d’un dia sinó que ens passa habitualment» i demana que «el servei aquí, com a mínim, compleixi els horaris que es marquen perquè puguem saber a quina hora passarà l’autobús si volem agafar-lo i no arribem tard, com ocorre moltes vegades quan l’autobús no passa». Demana, també, «que aparegui a les pantalles la informació del temps que trigarà en arribar, tal com passa amb la resta de línies».