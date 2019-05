Suspenen el judici per la baixada de sous de l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament de Reus

Els implicats no estaven notificats del procés

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:45

El jutjat contenciós 2 de Tarragona ha suspès el judici fixat per ahir per la demanda interposada pels regidors a l’oposició de l’Ajuntament de Reus Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador, Guillem Figueras i Damián Morales contra l’Ajuntament per no haver-se fet efectiva la baixada de sous acordada ple ple del 15 d’abril de 2016, arran d’una proposta presentada per aquests regidors.El motiu de la suspensió del judici és que, tot i el temps que ha transcorregut, no constava que l’Ajuntament de Reus hagués complit amb la seva obligació de notificar de manera individual i formalment a l’alcalde i els regidors del govern local la celebració d’aquest judici, segons apuntaven ahir els mateixos regidors. Sánchez va explicar que «aquesta falta de notificació formal podria ser un parany dels mateixos afectats per poder sol·licitar en un futur la nul·litat del judici» i va afegir que «demostra la mala fe dels nostres governants locals en aquest assumpte». «Des de l’admissió a tràmit de la demanda el març de 2018, l’Ajuntament tenia un termini de 9 dies per comunicar l’existència d’aquest judici als possibles afectats per tal que poguessin personar-se o no a la causa», va concretar el cap de llista de dCIDE. «Ha hagut de ser el nostre advocat qui comuniqués aquesta irregularitat al jutjat, va destacar Sánchez que es mostrava convençut que «al govern local no li interessava celebrar el judici coneixent la irregularitat que s’estava cometent perquè així, en un futur, els regidors afectats poguessin sol·licitar la nul·litat del procés per no haver estat notificats en forma».Sánchez també va recordar que «si els acords de la proposta aprovada l’abril del 2016 s’haguessin aplicat de manera immediata, l’Ajuntament s’hagués estalviat 800.000 euros que es podrien haver destinat a polítiques socials i de promoció econòmica per crear ocupació». «Si no s’han abaixat els sous, és perquè no han volgut, i així podem veure les prioritats d’aquest govern», va etzibar.