Recollida signatures per recuperar la línia de P3 de l'escola Isabel Besora de Reus

La petició, adreçada a Ajuntament i Educació, rep 360 suports en un dia

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:41

La Taula Mixta, ajornada

L’Escola Isabel Besora ha iniciat una recollida de firmes a la plataforma Change.org per demanar a la Generalitat i a l’Ajuntament que es reobri la línia de P3 que es va tancar al centre a l’inici del present curs. Alguns dels pares expressen la seva «inquietud» pel fet que, a aquestes alçades i tot i haver-se compromès a fer-ho un cop finalitzada la inscripció, Educació no hagi confirmat encara si la Isabel Besora recuperarà o no el segon grup. Una cinquantena de famílies han sol·licitat entrar a aquesta escola el curs 2020-2021 i, amb una sola línia, no hi hauria suficient capacitat per acollir-les a totes.Els pares demanen «que es confirmi que la línia es recuperarà» per «poder estar ja tranquils» i apunten que «no volem anar a una altra escola». La petició, que va activar-se tot just ahir, superava al vespre les 350 signatures. En el cos de la iniciativa s’explica que «la nostra aposta per escolaritzar els nostres fills és aquesta escola, no és una altra, però tenim la sensació que el futur dels nostres fills i filles està sent un joc per als polítics».Precisament aquest passat dilluns, dia 20, hi havia programada una Taula Mixta on havia d’abordar-se aquest tema i que finalment s’ha ajornat. En aquest sentit, la petició indica que «entenem que es van passant la pilota d’uns als altres, i que el futur dels nostres fills importa ben poc». «Estem farts de paraules buides i de mentides. Volem una resposta positiva i ferma», conclou l’explicació de la recollida de signatures, impulsada per les famílies sol·licitants de plaça, que avisen que «lluitarem pel bé dels nostres fills i filles.