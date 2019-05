Premien un estudi sobre la mort sobtada elaborat per un doctor del Sant Joan de Reus

També hi han participat professionals de la Xarxa Santa Tecla, el Joan XXIII i la Universitat Rovira i Virgili

El Consell Català de Ressuscitació ha premiat un estudi sobre els símptomes d’alarma previs a la mort sobtada, elaborat per un doctor de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.El treball «Estudi dels símptomes d’alarma previs a la mort sobtada i anàlisi de la seva relació amb el perfil clínic i epidemiològic, les causes de la mort i la supervivència», ha rebut la beca al Millor Projecte d’Investigació concedida pel Consell Català de Ressuscitació amb una dotació econòmica de 6.000 euros.El Dr. Youcef Azeli, metge del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) és l’investigador principal d’aquest estudi en el qual també participen professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII, la Xarxa Santa Tecla, l’Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya, l’Atenció Primària de l’ICS i la Universitat Rovira i Virgili.L’estudi forma part del projecte ReCaPTA, pioner a Europa per ser un treball amb múltiples fonts d’informació i que té per objectiu determinar si els pacients que van patir una mort sobtada van presentar símptomes en les setmanes prèvies, la qual cosa ajudaria a millorar les eines de prevenció. La mort sobtada és una de les principals causes de mort al món industrialitzat i un dels grans reptes de la medicina moderna pel que fa a la millora de la seva supervivència.L’acte de lliurament de la beca va tenir lloc ahir dimarts, 21 de maig a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques a Barcelona.