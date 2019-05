«Nosaltres seguirem la línia del partit com s'ha fet aquests quatre anys»

García assegura que «aquí no hi ha cap conflicte intern» després de l’expulsió dels quatre regidors que tenia a l’Ajuntament el grup municipal

Actualitzada 21/05/2019 a les 20:20

—Amb molta il·lusió, va ser una sorpresa. Som un equip que ja ens coneixíem de fa molts anys, jo fa quatre anys que estic afiliada i els que estem a la llista ja ens coneixem des d’aleshores i és un equip que està molt cohesionat. La veritat que estic molt a gust amb ells. Sí que ha suposat un canvi personal perquè jo participava activament en la vida del partit, amb carpes i menjars, però no estava en el que és el grup municipal. Jo coordino el grup de treball en l’àmbit provincial d’Economia i Hisenda. Hi ha una part que potser no es veu que és aquest vessant en la que si hi havia una col·laboració com a grup. Personalment sí que ha suposat un canvi, no és el mateix estar a la part del darrere que està donant la cara.—És una persona que fa molts anys que està en el projecte, que coneix la realitat que existeix. Crec plenament en el projecte que defensa Ciutadans, un partit que és de centre liberal i que estic molt a gust amb ell. Penso que Reus necessita un canvi i aquest el pot portar Ciutadans.—Això no ho puc saber perquè és fer un vaticini d’una cosa que no en tinc ni idea. Nosaltres representem el que és el projecte de Ciutadans, de la mateixa manera, els que hi havia anteriorment, abans tampoc eren tan coneguts com ara. A nosaltres ens empara sempre el partit. Jo quan em vaig afiliar no coneixia ni a Juan Carlos ni a la resta, no sabia ni que existien, jo m’afiliava per les idees de Ciutadans i igualment penso que el votant d’aquí el que vol és que el cap de llista representi aquestes idees de partit, independentment de quina persona sigui. Una cosa diferent són els partits de caràcter municipal que aquí sí que entenc que es mira més la personalitat del líder que hi ha.—La situació de fa un any del partit pel tema d’enquestes mai és igual que ara perquè sempre van evolucionant. Sí que és cert que al llarg d’aquest temps cada vegada que hi ha hagut eleccions, els vots taronges han estat cada vegada majors, per tant nosaltres comptem amb això. A les eleccions autonòmiques va sortir un resultat fantàstic, a les autonòmiques d’Andalusia també vam treure un resultat molt bo i a les eleccions generals, és cert que aquí no hem estat primera força política però sí que respecte altres formacions s’han superat els vots. Per tant, les expectatives no són dolentes i esperem seguir en la mateixa trajectòria.—Aquí no hi ha cap conflicte intern entre nosaltres. A ells se’ls ha obert un expedient sancionador per una sèrie de motius que eren un cúmul. Realment no hi ha cap conflicte intern, els que estem som totalment lleials i fidels al que diu el partit.—És una possibilitat igual que poden anar a uns altres partits com Vox o PP. No ho mirem com un impediment per nosaltres perquè seguirem lluitant, treballant i creient en el projecte que tenim. La gent que abans va votar a Ciutadans va veure les mocions que va anar presentant el grup i tot va anar en la línia del partit i nosaltres continuarem fent el mateix. Aleshores, qui s’estigui plantejant votar a dCIDE és perquè té com a líder a Juan Carlos i no a un partit local, autonòmic, estatal i europeu.—A les generals semblava que anaven a tenir uns pronòstics bastant alts i després s’ha vist que no n’hi havia per tant, que allò es va desinflar. El que pugui passar no ho sabem però lògicament el vot útil en aquests moments és el de Ciutadans. No crec Vox que ens representi un gran problema.—En tenim vàries però una que li fa molta il·lusió al nostre grup és el programa Xarxa Ajuda. És un programa d’ajuda a les persones més grans de 75 anys que estan en una situació de soledat no desitjada i seria una col·laboració entre la gent del barri que s’adonaria de la situació de soledat que tenen aquestes persones i en detectar-les podrien ajudar-les, en aquelles petites coses del dia a dia que no són detectables. Entre aquests beneficiaris, a banda de la gent gran, també es podria incloure gent que està en situació d’exclusió social i que els serveis socials no han detectat i també inclouria a persones amb certes malalties mentals que tampoc estan detectats per Pere Mata o les institucions mentals però els veïns sí que ho detecten. Per tant, tant els veïns com la família, el CAP, les farmàcies o l’Ajuntament ho podrien detectar i seria una xarxa de col·laboració per ajudar aquestes persones.—El primer seria retirar tota la simbologia partidista que hi ha a l’Ajuntament. És una mesura molt senzilla, penjant la pancarta estàs vetant a la meitat de la població i tu com a institució no t’ho pots permetre, la neutralitat dels espais públics és bàsica tant per a uns com per als altres. I la resta seria anar aplicant, en la mesura del possible, totes les altres mesures que tenim o les que estan aprovades i no s’han aprovat perquè n’hi ha moltes aprovades a través de les mocions i estan sense executar-se.—Et puc dir els que descartem totalment, els nacionalistes, perquè amb qui vulgui trencar Espanya no podem tenir bona sintonia per governar. Amb aquests partits existeix aquest límit però amb la resta ja es veurà. Precisament, el partit neix per lluitar contra aquesta situació que considerem un gran greuge per a nosaltres, perquè que vulguin trencar Espanya és quelcom que no m’entra al cap, que em vulguin excloure del meu país no té cap sentit. Ara a més sembla que el PSOE governarà amb Podemos i l’ajuda d’ERC per tant, o alguns dels dirigents socialistes diuen que no estan d’acord o difícilment pactarem també amb ells.