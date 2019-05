Domènech: «Farem que Reus deixi de ser una ciutat dividida»

Alejandro Fernández avala el candidat del PP com un «home de diàleg» en l’acte central de campanya

Actualitzada 22/05/2019 a les 10:15

Amb la voluntat de tornar a ser el Reus de «tota la vida», el PP va celebrar ahir al vespre el seu acte central de la campanya electoral a la Sala Santa Llúcia on va assistir el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. «La societat està dividida, et diferencien per ser groc, vermell o blau. Farem que Reus deixi de ser una ciutat dividida i passarà a ser inclusiva», va remarcar l’alcaldable del PP, Sebastià Domènech qui va repassar totes les seves propostes electorals i no va dubtar en criticar algunes formacions polítiques que també es presenten en aquestes eleccions. Abans però, va ser el torn dels altres quatre membres que ocupen els primers llocs de la llista.El número 5, Miquel Márquez; el número 4, Fernando Mollá; la número 3, Tona Duch; i la 2, Dolors Compte, van explicar amb diferents arguments perquè la seva formació era la millor per «recuperar» la ciutat de Reus i fer-la «constitucionalista».Alejandro Fernández, va catalogar a Sebastià Domènech com un «home de diàleg que anteposa la ciutat per davant del partit». A més, va detallar que «representa Reus a la perfecció, no hi ha ningú més reusenc que ell». Fernández també va repassar la trajectòria del seu partit, i va lamentar que la gent va trigar a adonar-se que eren ells els qui tenien raó amb «com tractar amb els independentistes» i no pas els socialistes. El president del PPC també va recordar el conflicte intern que va tenir Ciutadans a Reus, «un partit que podia garantir el constitucionalisme a Reus però que es va desangrar en lluites internes».Domènech, a banda de repassar el seu programa electoral també va criticar el govern de Junts per Reus, ERC i Ara Reus, dient que «Pellicer ha estat un mal alcalde». Respecte a la formació d’esquerres, va dir que «no sé d‘on trauran els diners per tants projectes» i, pel que fa a Ara Reus, els recrimina que «denuncien la gestió de l’Hospital però ells van ser socis de govern i aleshores no posaven inconvenients». Pel que fa a Junts per Reus també va assenyalar que «prometen construir 1.000 habitatges socials quan això no se n’ha fet en 10 anys, no sé si es pensa que som rucs». Finalment, també va tenir paraules per Ciutadans, primer recordant que va obrir la porta als regidors expulsats, «els qui van declinar-ho en una visió egoista i no de ciutat» i després va comentar que «l’actual equip no té experiència tal com es va poder veure en un dels debats».