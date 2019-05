Sanromà: «Hem arribat a bon port i amb el vaixell en bon estat»

El president de la Cambra s’acomiada del càrrec

El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà, va oferir ahir la seva darrera compareixença pública al càrrec abans que, demà dimecres, es produeixi la proclamació del seu relleu. Divendres passat, Sanromà s’havia acomiadat també del Comitè Executiu. Tanca així una etapa de 13 anys on ha estat el novè president de l’ens cameral en els seus 133 anys d’història. «Vaig tenir l’oportunitat de quedar-m’hi formant part del plenari però jo crec que no és bo i que, de vegades, fem nosa. Faig una retirada total de la Cambra però això vol dir que, si algun cop se’m necessita, jo també hi seré», apuntava. En relació al balanç d’aquesta dècada llarga a la presidència, «m’ho he passat molt bé», deia, i recordava que «abans, la Cambra no la coneixia».Sanromà, que ha tingut temps de veure-les de tots colors, explicava que «del 2006 al 2010 no teníem problemes econòmics però al 2010, amb el canvi de llei vam passar a tenir un pressupost de zero euros. Al cap de nou anys, el balanç és prou bo». I explicava el seu pas per la Cambra amb un símil mariner: «Al 2016 vam agafar el vaixell. Al 2010 hi va haver un temporal molt gran, se’ns va espatllar el motor i, com que no hi havia vent, no ens servien les veles. La tripulació, però, vam adonar-nos que, per sort, portàvem rems, i vam poder remar tots junts. Hem aconseguit arribat a port i crec que amb el vaixell en bon estat».La darrera compareixença de premsa va servir també a Sanromà per fer balanç d’«allò que hem aconseguit, que ens ha sortit bé, i el que voldríem haver fet i no hem pogut». En el primer apartat, el president destacava l’organització de la Borsa Europea dels Cereals al 2010 i avançava que «hem arribat a un acord amb les Cambres de Barcelona i Girona per mirar d’organitzar-la novament l’any 2025 o el 2026». Dins el capítol positiu, també hi ha l’adquisició de la Llotja, tot i que «voldríem que hagués pogut destinar-se a una finalitat però el context polític ens ho va fer aturar». La convocatòria dels Premis Cambra, la realització del Radar Cambra, l’impuls a l’Eix 2015 o la potenciació de FiraReus són altres fites. Ha quedat pendent la Ciutat dels Oficis i algunes infraestructures que, tot i la pressió, no s’han pogut desencallar. Sanromà es mostrava ahir convençut, amb tot, que «penso que l’Estació Intermodal s’acabarà fent i que la podrem veure en un parell d’anys». De la relació amb l’Ajuntament, Sanromà apuntava que ha estat diferent amb Lluís Miquel Pérez i amb Carles Pellicer, i deia que «posaria un aprovat».Jordi Just i Àgata Girbes es repartiran la presidència de la Cambra de Reus en els pròxims quatre anys, amb la sortida de Sanromà. Ho faran després d’haver fusionat les seves candidatures #TotsSomCambra i Cambra 4.0. En detall, Just presidirà l’ens cameral els primers tres anys del mandat i Girbes el rellevarà durant un altre any que serà el quart i últim.