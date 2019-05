«Podem governar amb diversitat de grups que tenen ideologies diferents»

L’alcaldable vol tornar a posar la gent al «centre de la política» i parla d’«una ciutat oberta al món» i de potenciar les infraestructures i entitats actuals

–Com a grup municipal del PSC creiem que hem fet la feina. Hem vetllat per l’acció de govern i hem fiscalitzat les seves propostes i iniciatives però també hem presentat alternatives quan no estàvem d’acord amb aquestes propostes. Creiem que hem deixat al govern que pogués governar pel benefici dels ciutadans. Totes les nostres decisions sempre han estat pensades per si, des del nostre punt de vista, crèiem que beneficiaven als ciutadans o no.–Nosaltres vam dir que exploraríem amb els grups municipals de l’oposició la possibilitat d’una alternativa, però també vam parlar amb el govern. Va haver-hi grups que van posar sobre la taula que nosaltres podríem ser una proposta d’alcalde per tal de rellevar Pellicer i ho vam valorar positivament perquè creiem que som socis que podem governar amb diversitat de grups que tenen ideologies i maneres de fer diferents. Creiem que ho hem mostrat, hem estat negociadors, ho hem fet tant amb el govern com amb l’oposició, per tant ens veiem en aquest punt i ho agraïm però no va donar resultat perquè necessitàvem una suma de 12 regidors i la CUP va posar línies vermelles fins a on era capaç d’arribar. Nosaltres ho respectem però és veritat que la CUP va tenir dues oportunitats de formar govern i en totes dues no va acabar de fer el que estava al seu abast.–Amb molta il·lusió. Per qui ha estat en la política o en l’associacionisme, estar al capdavant d’una llista és una il·lusió molt gran. He pogut fer una candidatura de la qual estic molt content de les persones que m’acompanyen i amb moltes ganes de sortir al carrer cada dia i veure com vivim cada dia aquestes eleccions que es van apropant i en el qual es visualitza un moment de canvi.–Han canviat moltes coses. Hi ha hagut una sèrie d’eleccions i uns resultats que han posat al capdavant, en els respectius nivells, persones diferents de les que hi eren. En el cas de les eleccions de Catalunya s’ha vist que quan s’han tingut majories sobiranistes no ha passat res tot i tenir el que ells deien que necessitaven per fer coses, per avançar i tirar endavant el seu suposat mandat i al final estem on érem o pitjor perquè tenim un procés i un judici que ningú voldria que aquestes qüestions polítiques s’hagin de debatre ni resoldre a l’àmbit judicial. En l’àmbit de l’Estat ha canviat molt que un govern d’un partit corrupte, com és el Partit Popular, hagi deixat de governar Espanya.–Entenem que les eleccions generals van ser per la proposta d’un parlament espanyol, d’un Congrés i un Senat, de revalidar el govern de Pedro Sánchez i uns pressupostos que eren molt avantatjosos per tot l’Estat i també per Catalunya i per una voluntat de diàleg al voltant del tema territorial que sigui amb tranquil·litat, amb línies clares de què és el que no pots fer però també amb voluntat de no evitar cap mena de diàleg. Nosaltres creiem que en part aquest ambient dels resultats de les generals afectarà també a les eleccions locals. Però també sabem que en l’àmbit de les eleccions locals, la coneixença dels candidats, el que han fet tant al govern com a l’oposició, doncs és un element molt rellevant.–Primer hem de tornar a posar la gent al centre de la política, que en aquests vuit anys ha estat abandonada. Per obrir-nos al món hauríem de tenir una línia de ferrocarril que ens portés fins a Europa o un Aeroport. Resulta que aquestes coses les tenim, ja partim d’una ciutat amb oportunitats. Està localitzada en un entorn geogràfic que pot desenvolupar una àrea metropolitana potent. Hi ha empreses que amb el Brexit s’hauran de desplaçar i Reus, si fa els deures com ja va fer amb l’edifici Tecnoparc, i creem l’entorn per tal que pugui ser el lloc on els joves que inicien aquí un projecte tinguin tots els recursos perquè puguin desenvolupar-lo, donarem a entendre al món que Reus també és un lloc d’oportunitats. Reus té moltes oportunitats, l’International Nuts Council és una seu internacional que en aquests moments s’ocupa de la fruita seca a la nostra ciutat però aquí no hem fet ni una fira ni cap mena d’acte popular d’impuls de la fruita seca. Hem de fer el que el Priorat ha fet amb el vi. La nostra manera d’afrontar aquest mandat és que l’Ajuntament ha de ser impulsor, catalitzador i animar a totes aquestes iniciatives. Creiem que hi ha una manca d’això en aquest govern perquè no té aquesta visió i es veu, per les propostes dels altres grups, que la resta tampoc la tenen.–Dels que en aquest moment tenen representació a l’Ajuntament parlaria amb tothom, com ja ho he fet. El que sí que he notat és que són els altres els qui posen línies vermelles i rebutgen parlar de possibilitats de pacte. L’aliança serà imprescindible, però el pacte sincer, no el de sumar uns quants grups municipals. Per tant, els pactes aniran vinculats, des del meu punt de vista a dues premisses: nosaltres preferim els partits d’esquerres que posen les persones a l’element central de l’acció política; i els resultats, on hem de ser sincers i si els ciutadans donen suport o retiren a uns certs grups municipals, s’ha de fer aquesta lectura. Volem fer aquest exercici sent la força més votada i com a tercera premissa també demanem respecte cap a la nostra formació i que acceptin que ens hem d’alinear en un pla estratègic que ens vinculi a tots i que no siguem una suma de grups municipals amb repartiment de cadires i que cadascú vagi fent, tots hem de treballar per un projecte comú i compartit i en el qual ens hem de coresponsabilitzar i això crec que no ha passat en aquests anys i la ciutat, després d’aquests 8 anys d’aturada, necessita urgentment aquest govern.