Llorens es defensa de la querella de Rubio per calúmnies i lamenta que «es debat al jutjat i no a un ple»

El líder d’Ara Reus ratifica l’acusació contra la portaveu cupaire a Instrucció 4 per unes declaracions sobre FCC que «traspassen la línia vermella» i ella apel·la a la llibertat d'expressió

Actualitzada 21/05/2019 a les 17:03

La CUP demanarà el sobreseïment

Rubio: «No tinc competència en Via Pública»

Dani Rubio (Ara Reus) i Marta Llorens (CUP) han prestat declaració aquest matí al jutjat d’instrucció número 4 de Reus per la querella que, al gener, Rubio va presentar contra la cupaire per presumptes delictes d’injúries i calúmnies. El conflicte s’origina en una roda de premsa convocada per la CUP el 20 de desembre a l'Ajuntament de Reus i on, tal com valorava Rubio en aquell moment, Llorens «va afirmar en fins a dues ocasions, i cito textualment, que tenia interessos personals, ocults, amb l'empresa que actualment fa el servei de neteja i de recollida de la brossa», que és FCC. El rerefons de tot plegat és un enfrontament pel model de gestió de la brossa. La cupaire ha defensat des del primer moment no haver comès cap delicte. El portaveu del grup municipal d’Ara Reus demana una indemnització de 15.000 euros i presó. Les declaracions s’han pres a cinc dies de les eleccions municipals.Llorens ha explicat avui, a la sortida del jutjat, que «ens trobem aquí per una lluita que sabeu que per nosaltres és cabdal, la internalització del servei de recollida de residus i neteja». «Critiquem que no es pugui debatre en un plenari i que s’hagi de portar als jutjats. I això, per nosaltres, té una connotació de poca qualitat democràtica perquè on s’han de fer els debats polítics és a l’Ajuntament i no en mig d’un procés judicial», ha afegit la portaveu del grup municipal de la CUP, que ha apuntat que «lamentem que no hi hagi una confrontació política a l’hora de, cadascú, valorar el model que creu legítim. Per a nosaltres, és la internalització». En relació a la citació judicial, «la nostra defensa ha estat totalment política perquè, com a grup municipal, hem portat al plenari la lluita per la transparència i, sobretot, dins del marc de la internalització dels serveis», ha dit.L’advocat d’ella, Carles Perdiguero, ha concretat que «el jutge no s’ha pronunciat en relació als 15.000 euros que s’han demanat com a mesura cautelar». «Avui hi ha hagut les dues declaracions i, en els propers dies, demanarem el sobreseïment de la causa perquè entenem que no té cap tipus de transcendència penal i que qualsevol declaració en relació a aquest debat està emparat en la llibertat d’expressió i, per tant, no tindria cap sentit continuar amb aquest procediment», ha conclòs el lletrat de Marta Llorens. La cupaire hauria expressat, en la seva declaració, no haver tingut intenció de vincular Rubio amb cap interès de naturalesa personal a FCC i hauria apel·lat a la llibertat d’expressió.Al seu torn, Rubio, impulsor de la querella, ha explicat que «hem ratificat la denúncia i hem manifestat davant del jutge el posicionament que ja vam fer el seu dia». «Les acusacions són completament falses perquè la competència de la neteja penja de Via Pública», ha afegit el portaveu del grup d’ara Reus, que és regidor de Medi Ambient i Ocupació. Rubio també ha detallat que «vam fer una convocatòria on vam dir que, si la senyora Llorens demanava perdó de manera pública, això no havia d’anar a més. Però, la seva actitud va ser la de sortir amb una fotografia d’un acte institucional on fèiem una signatura de formació amb FCC». «De convenis amb diferents empreses per fer formacions, en tenim centenars», ha afegit, i ha dit que «ells han volgut barrejar de manera intencionada i provocar-me un perjudici a mi, que sóc una persona pública que faig la meva feina d’una manera honesta».Rubio ha insistit que «ni jo ni el meu partit tenim competència en l’àrea de Via Pública, que és qui porta la neteja». «Entenem que dins de les discrepàncies polítiques hi poden haver debats però, quan es traspassa la línia vermella i acaba en atac personal, m’he vist obligat a demanar auxili a la justícia», ha afegit, hi ha dit que «no tindré ni una coma de tolerància amb qui vol atemptar contra la meva honorabilitat». Ara Reus demana 15.000 euros i Llorens «pot enfrontar-se a penes de presó. Si s’acrediten, com nosaltres creiem que estan acreditades, les declaracions que va fer, també una indemnització per rescabalar els danys morals del senyor Rubio».