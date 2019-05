La divulgació científica entra als bars per apropar-se a la gent

‘Pint of Science’ arriba per primer cop a Reus

Actualitzada 21/05/2019 a les 11:27

El Festival Internacional de Divulgació Científica Pint of Science va arribar ahir a la ciutat per primera vegada. A partir de les 19.30 h. d’ahir va començar una marató de divulgació científica que continuarà durant el dia d’avui i fins demà. Aquest festival té l’objectiu d’apropar la ciència a la ciutadania en les seves diferents vessants, és per això que han sortit dels laboratoris i centres d’investigació per omplir tres bars de la ciutat durant aquests tres dies que dura el festival. Els locals on es podrà prendre una cervesa mentre se sent parlar de ciència són el Cafè Teatre Bartrina, l’Espai Prioral i The Green Dog Cafè.Aquest festival està tenint lloc a 73 ciutats de l’Estat espanyol de manera simultània i aquí, Tarragona i Reus, està coordinat per l’Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona. Aquesta activitat va arribar per primera vegada a Tarragona l’any passat on més de 1.000 persones van passar pels tres bars que van formar-hi part. Aquest èxit va animar l’organització a ampliar el nombre de locals que acullen les xerrades i a incorporar, per primer cop, la capital del Baix Camp. En total, 31 dones i 31 homes estan oferint des d’ahir 68 xerrades científiques sobre les seves investigacions en un llenguatge proper i distès.El format del festival Pint of Science fomenta que els assistents tinguin l’oportunitat d’arpopar-se als temes científics diversos i d’establir un diàleg amb els investigadors, plantejar dubtes o genrar debat. L’oferta divulgativa de cada bar se centra en una àrea temàtica diferent. Tal com es va poder veure ahir, el Cafè Teatre Bartrina va acollir xerrades sobre salut i anatomia, a l’Espai Prioral es va poder aprendre sobre química i a The Green Dog Cafè van parlar de nanociència.Les xerrades, en un to informal, busquen obtenir la complicitat i sobretot desperatr l’interès del públic i desvetllar qüestions tan variades com quants números existeixen, la màgia de la taula periòdica, quins seran els aliments del futur, saber si es pot prevenir el càncer o conèixer les fake news de l’alimentació, per posar alguns exemples.En aquesta edició de Pint of Science estan participant investigadors i investigadores que estan desenvolupant la seva recerca en hospitals, associacions científiques, centres i instituts de recerca del territori i a la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres, persones que participen de manera altruista i voluntària, igual que els bars. És per això que l’accés als locals és totalment gratuït.