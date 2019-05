El solar afronta la instal·lació provisional d’una zona blava i el trasllat d’un espai per a gossos, pendent de 15 nous pisos socials

Actualitzada 21/05/2019 a les 09:00

Guàrdia Urbana a peu i càmeres

Les obres d’enderroc dels set edificis que, des del gener, l’Incasòl treballava per tirar a terra al barri del Carme han conclòs aquest cap de setmana. La maquinària que ha executat el tram final del projecte ja s’ha retirat de la zona i el solar ha quedat ara envoltat per una tanca. També s’han col·locat aïllaments a l’exterior dels blocs adjacents i que continuaran dempeus. Pròximament haurien de començar els moviments per donar lloc, aquí, a un aparcament provisional de zona blava i al trasllat de l’espai de gossos que dóna a Closa de Freixa i que genera problemes de sorolls i olors al veïnat.Tot plegat tirarà endavant un cop s’hagi signat un acord entre l’Incasòl i Reus Mobilitat i Serveis en aquest sentit, la documentació del qual s’està acabant d’enllestir. En la forma que aquest espai prengui resultarà determinant com s’acabi d’articular l’entesa amb l’Incasòl per la construcció del que, en principi, han de ser 15 nous habitatges socials entre els carrers Sant Francesc, Sant Benet i Closa de Freixa. El president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, concreta que «volem que es reservi una mica de lloc per generar una zona de càrrega i descàrrega» i que, quan s’aixequi el nou edifici d’habitatges socials, «tingui el seu aparcament al soterrani». Tal com s’ha dibuixat inicialment, expressa Machado, la construcció del bloc suposarà «fer més ampli el carrer de Sant Benet i que tot quedi a un sol nivell» amb la vorera.Mentrestant, però, disposar de la càrrega i descàrrega «és important perquè hi ha diversos comerços en aquesta àrea que donen vida al barri i que la necessiten», afegeix el president de L’Harmonia. En relació a la zona blava, Machado diu que «tenim el compromís que serà amb una tarifa tova». I insisteix que tant les places d’aparcament –la xifra encara està per definir però es contempla que n’hi hagi per a cotxes i motos–, com la possibilitat de la càrrega i descàrrega «han de ser temporals perquè el que volem és que es construeixi». L’Harmonia del Carme vol que els altres dos trams de zona blava que queden a costat i costat dels blocs enderrocats «puguin sortir a subhasta i s’hi facin habitatges d’iniciativa privada». Recentment l’Ajuntament ha recollit la proposta de l’entitat veïnal per crear una taula de treball que faci seguiment de la qüestió urbanística al barri del Carme. Machado explica que «hi ha una sèrie de peticions que hem fet a l’Ajuntament respecte al pla inicial per al Carme i que esperem que s’apliquin perquè fer-ho és possible».El regidor d’Urbanisme, Marc Arza detalla que «queda un solar molt gran i està previst fer-hi coses provisionals mentre no s’edifica». «La dimensió i la forma que tindrà tot plegat està pendent de saber què fa l’Incasòl», afegeix, i diu que «en les pròximes setmanes o bé mesos sabrem quan té la intenció de fer els habitatges socials i, segons això, acabarem de decidir com quedarà tot. Per exemple, si tenim la garantia que es començarà en una part aviat, doncs aquella part l’hauríem de deixar més lliure».Sobre una altra de les qüestions que preocupen al barri, la de la seguretat, Machado explica que «des de fa quinze dies, la Urbana patrulla a peu» i valora, en relació a les dues càmeres de seguretat que s’han ubicat al Carme, que «en fan falta més, ho diuen els veïns i els comerciants».