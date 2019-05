L'Imserso ven més de 4.100 bitllets a Eivissa i Maó des de l'Aeroport de Reus

El darrer vol de l’enllaç amb la capital de Menorca, el 27 d’abril, ha posat fi a la temporada de viatges organitzats per a pensionistes a les Balears

Actualitzada 21/05/2019 a les 08:42

Dues destinacions

L’Imserso ha venut aquesta temporada un total de 4.159 bitllets en les dues rutes que oferia des de l’Aeroport de Reus, a Eivissa i Maó, operades per Air Nostrum. En detall, i segons estadístiques d’Aena, la xifra de seients comercialitzats ha estat de 2.500 a Eivissa i de 1.659 a Maó. Tenint en compte que els pensionistes van i tornen de la destinació, la xifra de passatgers haurà estat la meitat, uns 2.079.Pel que fa a Eivissa, que s’estrenava enguany, van programar-se 26 moviments amb aeronaus CRJ-1000, un model que té capacitat per traslladar al voltant de 100 viatgers. Així, amb 2.500, la connexió ha assolit gairebé el ple dels bitllets que es van posar al mercat. En relació a Maó, un enllaç que ja s’havia programat al 2018 i que aquest 2019 es repetia des de Reus, els moviments realitzats han estat exactament 18, també amb CRJ-100, fet pel qual es podria considerar que han tingut igualment una bona acollida.El darrer vol a Maó va operar-se el 27 d’abril i va suposar el tancament de la temporada de viatges de l’Imserso a l’Aeroport. La ruta, de fet, ha estat vigent tres mesos: al febrer la van triar 296 pensionistes –només es van fer dos moviments–, al març van pujar a l’avió fins a 780 i a l’abril van ser 780.A Eivissa, la nova aposta des de la capital del Baix Camp, es va començar a volar abans de l’hivern i els trajectes es van reprendre després de Nadal. Així, a l’octubre es van traslladar 481 viatgers, al novembre van volar 663 pensionistes, al febrer van ser 677 i al març, 679 jubilats van aprofitar la connexió. El darrer vol, de fet, va ser el 20 de març, mentre que el primer havia tingut lloc el 17 d’octubre.El CRJ-1000 és un dels últims models incorporat a la flota d’Air Nostrum i representa el jet regional de major envergadura. Al desembre i el gener l’operativa va quedar pausada, i es va reprendre al gener. Bona part dels bitllets, però, ja s’havien exhaurit al setembre, segons apuntaven en aquell moment des de l’operador Mundiplan. El preu dels paquets turístics dels quals els vols formaven part, amb diferents modalitats de reserva per a cada cas, era a partir de 188 euros i de 8 dies d’estada.