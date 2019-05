ERC planteja establir una biblioteca de proximitat al centre El Roser

L’alcaldable Llauradó vol «cohesionar la ciutat i els barris amb noves centralitats on hi hagi vida»

Actualitzada 21/05/2019 a les 08:47

ERC es replanteja l’urbanisme de la ciutat amb l’objectiu de «cohesionar-la mitjançant l’urbanisme, relligar els barris i construir noves centralitats on hi hagi vida», segons detallava ahir l’alcaldable Noemí Llauradó, unes noves centralitats que arribarien, per exemple, convertint El Roser en una biblioteca de proximitat o una residència artística. Però per relligar el municipi, la formació republicana creu que «Reus ha de ser una ciutat policèntrica, és a dir, que ha de tenir diversos punts intermodals que connectin els diversos barris de Reus», va explicar la número 5 d’ERC, Marina Berasategui.«Reus té una estructura compacta, amb àrees de creixement pràcticament concèntriques al nucli antic», va detallar Berasategui i va afegir que «hi ha una preocupació compartida de com es relacionen els eixos d’accés a la ciutat, que semblen entesos com a sortides i no com entrades a la ciutat». L’arquitecta de la llista republicana també ha llençat la proposta de «pacificar» els eixos que creuen els barris per tal de connectar-los. «Ens referim a prioritzar la zona destinada als vianants, estudiar el mobiliari que permeti l’ús de l’espai públic i retirar vehicles que també ocupin aquest espai per tal de facilitar el trànsit als vianants i bicicletes», va detallar Berasategui.Per executar aquest «Reus policèntric» els republicans proposen dos punts intermodals, un al sud i l’altre al nord que «recosiran» els barris perifèrics amb el centre mitjançant centres de transport i permetran obrir les portes de Reus als visitants. Concretament, per connectar aquests punts, al nord, els republicans van proposar la construcció d’un nou Centre cívic Gregal, juntament amb l’Espai escènic estable a la plaça de l’alcalde Anton Borrell, així com també una Biblioteca de proximitat a la zona de Llevant.El punt més central de Reus, pretenen dotar-lo d’equipament cultural, desdoblar el CAP Sant Pere al barri del Carme i una nova Biblioteca de proximitat i, pel que fa a la zona sud, proposen dinamitzar-la amb un nou Centre cívic a Garbí i amb un alberg de joventut al mercat del Carrilet.Concretant en el centre previst al Roser, Berasategui va remarcar que «no sóc partidària de construir-lo en aquesta zona perquè exclou socialment la dignitat de les persones». En aquesta línia, Llauradó va subratllar que «cal un model d’apoderament i d’ocupació que no separi les persones segons les circumstàncies de la vida».A més, ERC no vol deixar de banda la ciutadania i els donarà veu per a escollir aquests projectes que han de «relligar» la ciutat. «Abans de tirar endavant el projecte obrirem un procés en què els veïns podran dir el que creguin que vagi millor per a cada zona», va transmetre Llauradó i va afegir que «anirà en la línia dels pressupostos participatius que han funcionat tan bé». Per l’alcaldable republicana totes aquestes mesures serviran per «impulsar la cohesió social i la participació dels barris». Llauradó també va destacar «l’urbanisme com un mitjà essencial per donar forma i sentit al dret a la ciutat dels reusencs i les reusenques».