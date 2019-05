S'enfronta a cinc anys de presó per abusar de la seva neboda a Reus

El judici per aquests fets, comesos el 2014, s'inicia avui a l'Audiència Provincial de Tarragona

Actualitzada 20/05/2019 a les 09:29

La secció segona de l’Audiència Provincial de Tarragona posa avui en marxa el judici per una persona acusada d’un delicte continuat d’abús sexual. Els fets, tal com queda detallat en el document d’assenyalament del mateix judici, van tenir lloc a la ciutat de Reus i es remunten a l’any 2014. L’acusat és tiet matern de la víctima que, almenys quan van tenir lloc els fets, era menor d’edat.Segons sosté el Ministeri Fiscal, l’home que està acusat hauria aprofitat els moments que es quedava sol amb la menor per poder abusar sexualment d’ella. Tiet i neboda compartien temps junts amb certa freqüència, quan els pares d’ella treballaven, ja que ell en tenia cura en aquells moments. Els abusos, igualment segons la Fiscalia, van tenir lloc en diverses ocasions. El Ministeri Fiscal demana ara fins a cinc anys de presó per a l’acusat d’haver abusat de la menor.