'Jekyll & Hyde' i Albert Pla destaquen a la programació de tardor del Teatre Fortuny

L’equipament reusenc arriba al 90% d’ocupació el primer semestre

Actualitzada 20/05/2019 a les 15:38

El Consorci del Teatre Fortuny ha presentat la temporada de tardor, que comptarà amb 18 espectacles, amb música, teatre, òpera i dansa. Entre els noms més destacats hi ha el musical Jekyll & Hyde, els cantants Albert Pla, Anna Roig o Joan Dausà, i les obres de teatre La tendresa o Mariana Pineda, entre altres. La dansa també té una importància destacada amb motiu de l’Any Roseta Mauri, amb el nou espectacle del Ballet de Víctor Ullate, i Romeu i Julieta amb el Ballet Nacional Rus. Els responsables de l’equipament també han exposat que en el primer semestre l’ocupació de les representacions ha estat del 90%.La nova programació de Tardor anirà de setembre a desembre. Conté cinc espectacles de teatre, una òpera, dos espectacles de dansa, quatre de música, dos musicals, dos familiars i dues representacions teatrals en el marc del cicle Grans Mestres.El gerent de l'espai escènic reusenc, Josep Margalef, ha explicat que «s'ha intentat arribar a tots els gèneres artístics i interpretatius» per tal d’arribar a un públic ampli a partir de «noms coneguts per l'espectador, ja siguin els seus intèrprets o per les direccions artístiques».L'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, ha valorat molt positivament les dades recollides pel Teatre Fortuny perquè segons ha assenyalat es demostra que està posicionat «al capdavant dels principals espais culturals del sud de Catalunya».