Executats a Reus cinc projectes dels pressupostos participatius del 2018

Els altres nou restants estan a punt de finalitzar, ja que es troben en fase de licitació o d’inici d’obres

Actualitzada 20/05/2019 a les 09:58

Cinc dels catorze projectes que es van aprovar als pressupostos participatius del 2018 ja han estat executats, així doncs, encara resten nou inversions per finalitzar per complet les diferents obres que van votar els ciutadans durant l’any passat. Val a dir que d’aquests nou projectes tots estan en fase de licitacions o d’inici d’obres excepte dos, la construcció d’una zona infantil al barri Monestir, que es farà quan l’espai estigui urbanitzat; i la reestructuració de l’espai públic i viari de l’accés a la urbanització i viari de l’accés a la urbanització Sant Joan, accés CEIP La Vitxeta, que començarà quan acabin les classes.Els cinc que ja s’han executat són la instal·lació de nous desfibril·ladors als centres cívics de la ciutat; la creació d’un parc infantil al barri Montserrat; la pavimentació de la plaça del Bisbe Grau; l’habilitació d’un espai familiar al Centre Cívic Ponent; i, finalment, la millora de la senyalització de camins i els seus enllaços, una obra que va executar-se a principis de maig. Una suma d’inversions que se situa en 86.200 euros amb aquestes cinc obres dels pressupostos participatius del 2018.A més, hi ha altres tres projectes que també estan a punt de finalitzar. Aquests són el tancament dels jardins al voltant de les places de la Festa Major i del Seguici Festiu, de les quals la primera ja està vallada i la segona es troba en fase de licitació; la remodelació del Parc Àngel Guimerà, uns treballs que ja han començat i que està previst que acabin a finals de juny; i la il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda Països Catalans que es preveu que s’enllesteixi a finals d’aquest mes. Tres projectes que sumen una inversió total de 113.000 euros i 1.131 vots. Aquests són els vuit projectes que ja estan finalitzats i més avançats, tots ells inclosos dins del bloc de petits projectes, on s’engloben les obres que no superen els 50.000 euros d’inversió individualment.Pel que fa als quatre grans projectes, aquells que van dels 100.000 als 150.000 euros de pressupost, dos es troben en fase d’adjudicació, la creació d’un parc per a famílies i la reubicació del transformador del barri Immaculada; i els altres dos ja estan adjudicats, la instal·lació d’elements adaptats per als nens amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat i l’arranjament del barranc del barri Montserrat, uns projectes que sumen 491.000 euros.Respecte als pressupostos del 2019, el consistori ha començat a reunir l’equip tècnic amb les persones que van proposar els projectes per tal de detallar el resultat final de les obres.