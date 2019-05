L’home va donar un resultat positiu de 0,83 mg/l d’alcohol en aire aspirat a la prova

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències contra un veí de Reus de 32 anys per conduir gairebé quadruplicant la taxa d’alcoholèmia permesa. En concret, l’home va donar un resultat positiu de 0,83 mg/l d’alcohol en aire aspirat a la prova que se li va practicar.Els agents van aturar el conductor, que circulava amb un turisme Hyundai Coupe, el passat dissabte 18 de maig a la 1.30h a l’avinguda Salou. L’home va ser sotmès a una prova d’alcoholèmia que va donar un resultat positiu de 0,83 mg/l. L’individu posteriorment no va col·laborar a realitzar la segona prova.Els policies van instruir diligències judicials contra el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.