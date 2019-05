La 4a Festa de les Flors recull fons per la Fundació Tosquelles

S’han recaptat fons per donar suport a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Doctor Francesc Tosquelles

Actualitzada 19/05/2019 a les 20:51

L’Associació de Veïns Amics del barri Fortuny, amb la col·laboració d’Ajuda’ns a Ajudar, ha organitzat la quarta edició de la seva Festa de les Flors. La cita, que canvia cada any d’ubicació, ha tingut lloc aquesta vegada a la plaça d’Antoni Pedrol i Rius, al barri Mare Molas. Enguany, s’han recaptat fons per donar suport a l’activitat que realitza l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Doctor Francesc Tosquelles. El programa de la jornada s'ha iniciat a les deu del matí amb una trobada de puntaires. Les Reusenques de Lletres han donat el tret de sortida oficial a la Festa de les Flors. L’organització concretarà en les properes hores la xifra que s’ha pogut recaptar enguany, a través de la venda de flors fetes per les dones del Taller de Plantes i Flors del Centre Cívic Mestral, el Centre Cívic Migjorn i el Casal de la Gent Gran del barri Fortuny.