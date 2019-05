El PSC inclou al programa les propostes dels veïns i veïnes dels barris de Reus

Andreu Martín assegura que «és l’única manera d’aconseguir ‘El Reus que vols’, de veritat»

Actualitzada 19/05/2019 a les 12:31

Un ajuntament connectat amb la ciutadania amb regidor de barri; agents cívics i policia de proximitat; la mateixa neteja i manteniment a tota la ciutat; accions culturals decentralitzades; línies, horaris i freqüències adaptades a les necessitats dels usuaris. Aquestes són algunes de les reivindicacions comunes dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat que el PSC ha anat recollint els darrers mesos i que ha inclòs al seu programa electoral.El setembre de 2018, l’equip d’Andreu Martín va encetar una campanya de proximitat 'El PSC amb els barris', consistent en la instal·lació d’una foodtruck per copsar les necessitats i inquietuds de la ciutadania. Les propostes recollides han estat incloses al programa electoral. A més, el PSC ha editat un fulletó per a cada barri, que repartirà per totes les cases.Durant aquests dies de campanya, el PSC retorna als barris amb diferents carpes i ‘porta a porta’ per tal de d’explicar de primera mà als veïns i veïnes els compromisos inclosos al programa fruit dels seus suggeriments.L’alcaldable, Andreu Martín, assegura que «hem volgut ser el màxim de coherents i fidels possible amb el nostre lema de campanya ‘El Reus que vols’. Incloent les propostes que ens ha fet arribar la ciutadania tindrem la ciutat que tots volem, de veritat», ha conclòs.