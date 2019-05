dCIDE Reus aposta per una major presència policial a peu per reduir l'incivisme

Juan Carlos Sánchez, assegura són «l’única formació de centre esquerra constitucionalista que serà contundent amb l’incivisme i la delinqüència»

El candidat de dCIDE a l’alcaldia de Reus, Juan Carlos Sánchez, ha defensat avui que «és necessari incrementar el patrullatge a peu de la Guàrdia Urbana per tota la ciutat, especialment en zones i barris amb més problemes de seguretat, per reduir els actes incívics i multar a qui els cometin, evitar les ocupacions il·legals d’habitatges i augmentar així la sensació de seguretat dels veïns».Per a Sánchez, «és imprescindible destinar més recursos des de l’Ajuntament a la seguretat ciutadana per poder garantir el benestar dels ciutadans». Per això, dCIDE també proposa altres mesures com la recuperació de la figura del sereno, que «acompanyaria en hores nocturnes a persones que puguin sentir-se insegures (gent gran, joves, persones amb problemes de mobilitat, etc.), l’elaboració d’un cens d’habitatges ocupats de forma il·legal i el seguiment dels mateixos per evitar problemes de convivència i incivisme», així com «la redacció d’un protocol per detectar connexions il·legals a la xarxa elèctrica amb l’objectiu de prevenir incendis i accidents».D’altra banda, el candidat de dCIDE ha insistit que «Reus necessita un Pla Local de Seguretat que traci les línies a seguir per millorar la seguretat a tota la ciutat i per això és necessari que l’Ajuntament convoqui d’una vegada per totes el concurs per cobrir la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana, que és la figura que ha de liderar aquest Pla».Sánchez ha recordat que la policia local de Reus «porta anys i anys amb un inspector interí que no reuneix els requisits per exercir aquest càrrec i que ha estat escollit a dit per l’alcalde de torn». «Si volem professionalitzar la Guàrdia Urbana, dotar-la de més estabilitat i disposar d’una persona que exerceixi el lideratge d’aquest cos de seguretat amb independència i garanties, és fonamental convocar aquesta oposició el més aviat possible», ha afegit.Per últim, el candidat de dCIDE ha manifestat que aquesta formació «és l’única de centre esquerra constitucionalista que lluitarà perquè Reus sigui una ciutat més segura i cívica». «Serem contundents amb la delinqüència i l’incivisme, i es multarà sense excepcions als que no compleixin amb la normativa municipal», ha ressaltat.