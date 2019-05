Ara Reus proposa convertir el restaurant de la Capsa Gaudí en una Escola d'hosteleria

La finalitat és que es pugui contractar personal qualificat i format pels propis socis del gremi reusenc

L’alcaldable d’Ara Reus Daniel Rubio Angosto ha presentat aquest matí conjuntament amb membres de la llista electoral una de les les accions del seu programa electoral en matèria de formació empresarial FP en l’àmbit de la restauració i del turisme.La proposta és que el restaurant ubicat actualment a l’edifici de la Capsa Gaudí de la plaça Mercadal es converteixi en un centre formatiu d’hosteleria amb la finalitat de que joves de la ciutat tinguin una formació professional de qualitat en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme. L’iniciativa fa mesos que Ara Reus l’està treballant i ha tingut converses amb els representant del gremi d’hostaleria de Reus i amb restaurants de la ciutat que han vist amb bons ulls el projecte i que tots coincideixen en que a la capital del Baix Camp té l’oportunitat de convertir-se en una ciutat productora de personal qualificat.Els cursos que a d'impartir són Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de la familia d’Hoteleria i Turisme així com el cursos PTT - Plans de Transició al Treball que actualment ja s’estan duent a terme al Mas Carandell -. La finalitat és que la restauració de Reus, que está en un punt dolç, atesa la gran varietat de bars i restaurants - unes 780 llicències d’activitats - puguin contractar personal qualificat i format també pels propis socis del gremi reusenc.Daniel Rubio ha afirmat que és una «iniciativa que té cost cero d’inversió i que des del minut ú reportaria beneficis, no només econòmics, sino que impulsaria les activitats econòmiques de l’àmbit de la restauració i l’oci que generen riquesa, cohesió social i ocupació de qualitat. L’objectiu és enfortir el teixit empresarial». Els alumnes també rebrien cursos formatius en diversos idiomes com Anglès, Francés o Rus; bàsics per poder atendre als clients i visitants que Reus rep cada any. «A més l’establiment també estaria obert al públic que podria esmorzar, dinar o sopar el plats cuinats pels alumnes», ha conclòs Rubio.Aquest projecte aglutina pensaments i idees, a més d’una voluntat de servir al món turístic i hoteler, cada cop més exigent, amb la demanda de qualitat. És construeix a partir de diversos ítems com són la interculturalitat educació integral, el treball del professorat en equip i la col·laboració amb el sector empresarial.