5.391 persones participen a la Nit dels Museus i del Patrimoni de Reus

La dansa ha estat una dels grans protagonistes amb motiu de la commemoració de l’Any Roseta Mauri

Actualitzada 19/05/2019 a les 10:27

Un total de 5.391 persones han visitat aquest dissabte els 13 espais museístics i patrimonials que han participat a la segona edició de la Nit dels Museus i del Patrimoni, organitzada per les regidories de Cultura i Projecció de Ciutat i, enguany, amb la dansa com a una dels grans protagonistes amb motiu de la commemoració de l’Any Roseta Mauri. Els espais que s'han obert enguany per primer cop han estat un reclam per al públic, tant l’Estació Enològica La Casa del Vi i el Vermut, amb 415 visitants com el CIMIR Centre de la Imatge de Reus, amb 181 visitants.La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha volgut destacar l'èxit i la qualitat de la proposta i ha remarcat que «aquesta és una clara aposta que uneix cultura i patrimoni per projectar la ciutat. La cultura és un espai privilegiat a través del qual Reus mostra la seva capacitat d'impulsar projectes de volada i que atrauen, tal com hem pogut veure aquesta nit novament, tant a la gent de la ciutat com a la gent que ens visita».Els diferents espais gestionats per l'Institut Municipal Reus Cultura (Col·lecció d'arqueologia del Raval de Santa Anna, Col·lecció d’Art i les exposicions Ara Toca Festa i Coses de Reus de la Plaça de la Llibertat, Refugi de la Patacada i Centre de la Imatge de Mas Iglesias) han rebut una afluència molt important de visitants, amb 2.055 persones, que ha suposat un increment de 3,42%.Al Gaudí Centre, que ha rebut un total de 979 visitants, el públic ha pogut descobrir l’espectacle “Ballant i GAUDInt” a càrrec de la Coordinadora de Dansa de Reus. Els alumnes de les escoles han ballat també en el marc de l’exposició que hi ha al Museu de Reus del raval de Santa Anna dedicada a Roseta Mauri.L'ampli programa d'activitats programades amb motiu de la Nit dels Museus i del Patrimoni, que han girat majoritàriament al voltant de la dansa, han estat un gran reclam pel públic. En aquest sentit, la col·laboració de la Coordinadora d’Escoles de Dansa ha estat important per poder acostar la dansa en diferents espais durant la Nit dels Museus i del Patrimoni.