Més de 200 persones acompanyen Noemí Llauradó en el primer acte de campanya d'ERC Reus

La candidata a l’alcaldia per ERC va assegurar que recuperar l’autoestima i l’orgull de ciutat se situa entre les seves prioritats

Actualitzada 18/05/2019 a les 12:13

Aquest divendres, més de dos centenars d’assistents van presenciar el primer acte de campanya dels republicans a la plaça Evarist Fàbregas de Reus. L’emplaçament de l’acte no es va triar a l’atzar, va comentar Llauradó: «Evarist Fàbregues va ser el primer alcalde republicà de la ciutat i jo n’espero ser la primera alcaldessa republicana».Llauradó va desvetllar les prioritats del programa d’ERC Reus on la recuperació de l’autoestima dels reusencs és un dels seus principals objectius. L’acte també va comptar amb les intervencions de la regidora Montserrat Flores, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, la candidata per Tarragona a les eleccions europees, Helle Kettner i el número 4 a la llista d’ERC Reus, Carles Prats.«Recullo un clam de ciutat que vol canviar d’alcaldia», va afirmar Llauradó. En aquesta línia, la candidata a l’alcaldia es va valer dels resultats de les passades eleccions del 28 d’abril per demanar el vot a les més de 12.000 persones que van fer-los guanyar a Reus, per primera vegada unes eleccions al Congrés. Amb tot, va avisar que aquests resultats poden ser diferents a les municipals però, que «marquen una tendència i una inèrcia que volen aprofitar». I també es va referir a les persones indecises que coincideixen en què cal un govern fort que lideri la ciutat.Els republicans, segons Llauradó, si arriben a l’alcaldia es plantegen 3 prioritats. «El meu primer objectiu és recuperar l’autoestima de ser Reus», va explicar l’alcaldable. Es va mostrar convençuda que la ciutat té fortaleses que cal reforçar i que cal treballar per canviar les debilitats.Pel que fa a la segona prioritat, Llauradó va explicar que es basa en assegurar l’estabilitat i la governabilitat a l’Ajuntament. «Només ho aconseguirem si tenim un govern seriós, rigorós, transparent i honest que compleixi amb els compromisos de la ciutadania», va afegir la candidata.I, l’últim objectiu dels republicans és el diàleg. L’alcaldable va assegurar que és «la millor manera de governar» recordant el paper dut a terme des de les regidories de Participació, Ciutadania i Transparència i Salut encapçalada per ERC Reus.Tanmateix, l’alcaldable va assegurar que si el 26 de maig, ERC aconsegueix l’alcaldia treballaran amb totes les forces, amb un equip de persones capaç, honest i competent perquè Reus sigui una ciutat «educadora i cultural, cohesionada i republicana, pròspera i sostenible i metropolitana».En aquest sentit, una de les persones integrants a l’equip de Llauradó i número 4 a la llista d’ERC Reus, Carles Prats també va pujar a l’escenari per recordar el potencial de la ciutat de Reus en l’àmbit industrial i comercial, un sector molt dominat pel candidat. Prats va remarcar que «el futur econòmic de Reus és en clau ».El lideratge metropolità també va centrar el discurs del número 4 qui va explicar que un dels punts del programa dels republicans és impulsar un Pla General Metropolità del Camp de Tarragona perquè Reus tingui un paper de lideratge.El candidat va remarcar la importància de refer la «marca Reus». «La nostra marca ha de tenir dues direccions: contribuir a atreure gent i ser una marca pels que van cap a fora i volen portar Reus a l’exterior», va sentenciar Prats.L’acte també va comptar amb la presència del conseller d’educació, Josep Bargalló qui va ressaltar el paper de Reus en l’àmbit educatiu. «Reus disposa de dues escoles públiques molt bones: l’escola Marià Fortuny i l’Institut Baix Camp que son dos referents en innovació i educació», va destacar el conseller.També va manifestar la necessitat de construir «municipis republicans» i que això només «serà possible amb la Noemí Llauradó al capdavant de l’Ajuntament de Reus». Bargalló va afirmar que l’Ajuntament és qui coneix les eines socials i ha de construir polítiques educatives i comunitàries.El republicà va aprofitar per recordar la visita que ha de fer als presos Junqueras i Romeva a Soto del Real per recordar als assistents de l’acte que «només guanyant les eleccions, podran sortir de la presó».Així ho va fer també la regidora Montserrat Flores que va demanar el vot a la ciutadania per «tenyir Reus de groc». Va afegir que només amb una alcaldessa com Llauradó podran construir «un Reus millor».La candidata també va afirmar que «la República serà el producte de la nostra manera de fer de la nostra societat» recordant la voluntat de crear un Reus basat en polítiques centrades en les persones, feministes i transversals.