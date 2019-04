Un jutge acorda embargar 775.000 euros al Sant Joan de Reus per les DPO del 2015

L’oposició no es creu la carta del CatSalut que Noemí Llauradó aporta com aval davant la Junta per remoure la nova causa de dissolució i s’absté en bloc

El Jutjat Social número 1 de Reus ha decretat, en una interlocutòria amb data del 22 de març, l’embargament d’uns 775.000 euros a l’Hospital Sant Joan de Reus pel 50% de les retribucions variables per objectius (DPO) de l’exercici 2015 que no es va pagar a la plantilla. Tenint en compte els interessos de demora i les despeses judicials –al voltant de 260.000 euros– la xifra a què hauria de fer front la societat, si es dicta una sentència contrària als seus interessos, superaria el milió d’euros. La quantitat està provisionada. La interlocutòria resulta d’una demanda presentada al seu moment pel Comitè d’Empresa després que el Sant Joan es negués a abonar un 50% de les DPO pendents als treballadors i apuntés que el desequilibri econòmic en què havia incorregut la societat al 2015 –quan es va registrar un dèficit de prop de 3,1 milions– l’eximia d’haver de pagar-les. Fonts del Sant Joan detallen que l’Hospital ha recorregut el decret del jutge i que «estem a l’espera de la resolució del recurs per procedir al pagament o a la desestimació».El decret d’embargament pretendria assegurar que, si es dóna una sentència ferma en aquest mateix sentit, els diners arribin als empleats. El Comitè també ho va denunciar quan no va cobrar les DPO del 2016, i va guanyar. En aquella ocasió, segons van apuntar fonts del Sant Joan, la societat va optar per no recórrer i va decidir assumir, en global, uns 2,6 milions d’euros. Ara, el Sant Joan sí que s’ha oposat a l’embargament.A partir del 2017, les negociacions entre Comitè i Ajuntament per abordar un nou marc laboral van permetre la plantilla mantenir un conveni propi però aquest especifica ara que, en cas de desequilibri, les DPO s’anul·len. El dèficit de 111.658 euros amb què l’Hospital ha tancat el 2018 implicarà, per tant, que els treballadors no ingressaran DPO. El conveni preveu, però, que si el Siscat deixés de vincular equilibri econòmic i DPO en algun moment, els treballadors de l’Hospital se’n beneficiarien.El decret sobre les DPO del 2015 arriba en un moment d’impàs per a la societat, que hauria de passar enguany a ser gestionada pel CatSalut, a través de la creació d’una nova entitat de dret públic, a partir del 31 de desembre d’aquest 2019. La Junta General de l’Hospital, fixada inicialment l’1 d’abril i que va quedar ajornada sobre la marxa a petició dels grups, va aprovar ahir mesures per remoure la causa de dissolució en què ha incorregut de nou la societat, i que és la quarta de consecutiva. El paquet proposat per la presidenta del Sant Joan, Noemí Llauradó, va tirar endavant amb l’abstenció en bloc de l’oposició, que desconfia de la carta signada pel director del CatSalut amb què Llauradó avala el tràmit. En detall, i tal com apuntava durant la seva intervenció la mateixa presidenta de l’Hospital, la societat incorre en causa de dissolució «perquè el patrimoni està per sota del capital social» i «tot i que vam posar 3,2 milions de les reserves de Gecohsa, aquestes es van haver de computar al compte de pèrdues i guanys del 2018 i no en el d’abans». És per això que «l’estimació patrimonial segueix sent negativa».La causa de dissolució, «vam dir que no podia ser assumida per l’Ajuntament i vam posar-nos en contacte amb la Generalitat. El director del CatSalut ens ha fet arribar un escrit que ens diu que la causa serà assumida pel CatSalut amb el traspàs d’actius i passius si es constitueix l’entitat de dret públic. Si això no fos possible abans del 31 de desembre, el CatSalut es compromet a fer una subvenció de capital per l’import necessari, que és de 3,3 milions d’euros». Si res de tot plegat es portés a terme, «el que es faria és una aportació no dinerària o patrimonial».Llauradó insistia en la Junta General d’ahir que «el que es vota no és traspassar l’Hospital o no, sinó remoure la causa de dissolució de la qual tenim responsabilitat com a consellers» i assegurava que les tres opcions «són seqüencials» i «només per tenir seguretat». Amb tot, l’oposició va abstenir-se en bloc, enmig de crítiques al procés de negociació amb el CatSalut, per entendre que la carta «és incerta» i que «ja hi va haver anteriorment un protocol d’intencions que va quedar en res». Una demora en l’arribada d’aquest mateix document a mans d’ERC havia provocat, el passat 1 d’abril, l’ajornament de la Junta General.