S'ajornen les declaracions per la querella d'Ara Reus contra la CUP

Dani Rubio i Marta Llorens estaven citats aquest 11 d’abril però el jutjat ha anul·lat la data i en fixarà una de nova que podria caure al maig

Actualitzada 10/04/2019 a les 14:00

El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Reus ha acordat l’ajornament de la vista per la querella que, el 24 de desembre del 2018, va presentar el regidor d’Ara Reus Dani Rubio contra la portaveu de la CUP, Marta Llorens, per un suposat delicte contra l’honor i la imatge. Ambdós estaven citats a declarar aquest dijous, 11 d’abril, però una qüestió d’agenda ha portat el jutjat a anul·lar la data i, properament, se’n fixarà una de nova que probablement caigui dins del mes de maig. La formació municipalista demana a Llorens 15.000 euros, que seria «la xifra que es correspon» amb el delicte concret del qual se l’acusa.Els fets es remunten a una roda de premsa convocada per la CUP el passat 20 de desembre a l'Ajuntament de Reus i on, tal com detallava Rubio en aquell moment, Llorens «va afirmar en fins a dues ocasions, i cito textualment, que tenia interessos personals, ocults, amb l'empresa que actualment fa el servei de neteja i de recollida de la brossa», que és FCC. Des del grup cupaire han defensat en diverses ocasions que les paraules que va pronunciar la seva portaveu no són constitutives de cap delicte.Rubio expressava al març, en una compareixença pública que, «a Mas Carandell, treballem amb més de 400 empreses i les fotografies amb membres d'algunes d'elles formen part del meu dia a dia». La portaveu de la CUP «sap quina és la relació que tinc amb aquesta empresa, i hauria de conèixer el cartipàs municipal i saber que la competència de neteja recau en la part de Via Pública i no en la de Medi Ambient», afegia Rubio, i concloïa que «tinc família i persones que m'estimen» a qui la situació afecta. El rerefons de tot plegat és un confrontament de models per la recollida de la brossa on el govern ha apostat per mantenir el servei externalitzat mentre la CUP pressiona per municipalitzar-lo.