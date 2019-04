Llauradó: «Volem arribar a qui se sent decebut o pensa que li han fallat»

L’alcaldable d’ERC destaca la gestió de l’Hospital

Pressupostos participatius

L’alcaldable d’ERC a Reus, Noemí Llauradó, va protagonitzar ahir una nova cita del cicle de conferències Eix 2019 amb què la Cambra dóna veu als caps de llista per al 26-M. Llauradó va fer un repàs de l’acció de govern, des que la formació republicana s’hi incorporés al 2016, i va destacar «els progressos fets per assolir una societat més igualitària, polítiques més inclusives i l’estratègia de Salut».En aquest darrer apartat, la qüestió «estrella» d’ERC, que ostenta actualment la regidoria de Salut de Reus –i la de Participació–, Llauradó va referir-se a l’Hospital Sant Joan i a l’entesa amb el CatSalut que hauria de desembocar en el traspàs de la gestió del centre sanitari a la Generalitat. En aquest sentit, va dir que la situació és molt diferent a la que es va donar amb la signatura del protocol d’intencions que no va acabar materialitzant-se, i va destacar que «tenim el compromís del govern del país». Del mateix acord, Llauradó va subratllar que «la Generalitat es quedarà amb el crèdit de la construcció de l’Hospital, que són 65 milions», i va adreçar-se a la plantilla del Sant Joan per apuntar que «a partir d’ara, podran centrar-se només en l’atenció, en la feina i en la recerca, sense haver de patir per res més». Llauradó va enviar, igualment, un missatge de tranquil·litat als proveïdors: «Tot es continuarà fent com sempre, a través de Ginsa, i no hi haurà problema». Dins el paquet sanitari, l’alcaldable d’ERC va al·ludir també al trasllat del CMQ a les instal·lacions de l’antic Hospital Sant Joan. Sobre aquest punt, va dir que «revitalitzarà aquesta zona de la ciutat i el Mercat Central» i que «tindrem un CMQ millor, més gran i amb més capacitat per atendre».A futur, Llauradó va explicar que «en aquests anys de govern hem parlat amb artistes, formadors, empresaris de polígons, comerciants i agents de la restauració i l’oci... i amb la ciutadania en general» i detallar les principals preocupacions d’aquests col·lectius, que van des de la millora en el servei de fibra òptica a la creació de llars d’infants, la facilitació d’espais de diàlegs o l’impuls a activitats d’actualització. La candidata republicana va destacar, en el mateix sentit, que «és molt important parlar amb la gent per saber quines són les necessitats que tenen i, des de l’Ajuntament, poder posar-nos a la seva disposició». A preguntes del públic, Llauradó va assegurar que es donarà continuïtat a la iniciativa dels pressupostos participatius. I en el capítol de participació i igualtat, va destacar l’elaboració del Pla Municipal per a la Gent Gran o el Pla Municipal de Polítiques LGTB.De cara a les eleccions del 26-M, Llauradó va dir que «volem que ens faci confiança tota aquella gent que no es limita al nostre votant habitual». «Volem arribar a qui es pot sentir decebut o sentir que li han fallat», afegia la cap de llista d’ERC, que va apuntar que «la convicció és la cosa que guia els canvis improbables». La regidora va rebutjar pronunciar-se sobre possibles pactes per al proper mandat.