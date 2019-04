L'enderroc del 12 del carrer de la Concepció farà créixer el Centre de Lectura

L’obra per permetre l’ampliació de l’edifici, paral·lela a l’elaboració d’un nou projecte, arrencarà amb una subvenció de 150.000 euros de l’Ajuntament

Actualitzada 09/04/2019 a les 21:12

El dibuix del 2011 es descartarà

L’enderroc del número 12 del carrer de la Puríssima Concepció suposarà el primer pas per a l’ampliació del Centre de Lectura. Els treballs s’iniciaran de manera imminent i transcorreran en paral·lel a la redacció d’un nou projecte que guiarà l’ampliació pròpiament dita, i que es preveu de dimensions inferiors al que es va elaborar l’any 2011 i no es va executar. Centre de Lectura i Ajuntament de Reus van signar ahir un conveni a través del qual el consistori atorga una subvenció de 150.000 euros per col·laborar en la primera fase dels treballs. De cara a la segona, tal com apuntava ahir el president del Centre de Lectura, Jaume Massó, caldrà anar a buscar finançament a la Diputació. Això no es farà, però, fins que estigui redactat el projecte.El Centre de Lectura compta en l’actualitat amb uns 2.000 socis. El projecte d’ampliació encaixa en el Pla Especial de Reforma Interior del Nucli Antic, l’actuació urbanística de remodelació de l’entorn del Teatre Bartrina i dels immobles on està ubicat el Centre de Lectura; i abasta els immobles que es corresponen amb els números 6-8-10 i 12 del carrer de la Puríssima Concepció i als baixos del número 4 del mateix carrer.L’ampliació d’instal·lacions s’executarà en diverses fases, que es determinaran en funció de les circumstàncies i, en especial, de la capacitat de finançament. I dotarà l’edifici de nous accessos pel carrer de la Puríssima Concepció. Per a la segona fase, hi hauria una subvenció de la Diputació emparaulada per valor d’uns 250.000 euros. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, apuntava ahir durant la signatura del conveni que «la quantitat d’activitat que es du a terme al Centre de Lectura demanava que es tirés endavant aquest pas». Massó deixa lligades les obres, així, abans d’abandonar la presidència del Centre de Lectura, que celebrarà previsiblement eleccions a finals del pròxim mes de maig, «perquè el nou president tingui almenys aquesta fase resolta».Les dues institucions es comprometen a resoldre de manera anticipada el conveni formalitzat el 2011 per a l’execució del projecte. En aquest sentit, l’acord posa de manifest que el projecte original suposava una càrrega excessiva per a les dues entitats, tenint en compte els recursos propis i la capacitat d’obtenir finançament extern. Davant aquesta realitat, les dues institucions signen el nou acord per fer possible el desenvolupament d’un projecte redimensionat a les capacitats d’execució. El Centre de Lectura fa aquest pas coincidint amb l’any que celebra 160 anys de vida.