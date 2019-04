El projecte està inclòs als Pressupostos participatius 2018 i compta amb un pressupost aproximat de 45.000 euros

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de remodelació i millora del parc d’Àngel Guimerà. Aquesta proposta va sorgir en el procés dels Pressupostos participatius 2018 i va resultar escollida en la categoria de Petits projectes amb un pressupost aproximat de 45.000 euros. Els veïns de la zona han participat en la gènesi i definició de la proposta de millora d’aquest espai públic, ubicat al carrer d’Àngel Guimerà.El projecte vol donar solució a tres demandes del veïnat de la zona: el tancat i millora de la zona de jocs infantils a partir d’un paviment tou a prova de caigudes; la millora i ampliació del tancat de la parcel·la tot incloent la col·locació de dues portes corredisses per tal de tancar el parc a les nits; i l’eliminació de zones opaques o de poca visibilitat a través de vegetació i murs per tal d’assegurar uns nivells de seguretat òptims. També es crearà un espai d’higiene per a gossos.