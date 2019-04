Contacontes, música i berenar a la Festa Infantil del Poble Gitano

Globus a l’aire recorden el primer congrés internacional, celebrat al 1971

Actualitzada 09/04/2019 a les 21:17

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i representants de les entitats que formen part de la Taula del Poble Gitano de Reus van participar dilluns a l’acte institucional realitzat al Saló de Plens de l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano. Ahir, al Centre Cívic Migjorn, es va fer la Festa Infantil del Poble Gitano, que va comptar amb un contacontes, música, berenar i un llançament de globus a l’aire.Aquesta diada commemora el primer congrés gitano internacional, celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971, on es van consensuar, entre d’altres, la bandera, l’himne i el dia internacional del poble gitano. També es va parlar de l’Holocaust gitano durant el període nazi. De fet, l’himne gitano, el Gelem Gelem, parla sobre aquest episodi funest de la història. En l’actualitat, aquest dia és motiu de celebració i difusió tant de la cultura gitana com de les demandes dels moviments socials gitanos. A ciutats de tot el món, les persones gitanes s’organitzen i realitzen diferents actes.Formen part de la Taula del Poble Gitano de Reus la regidora de Benestar Social, que exerceix la presidència, i els tècnics del Pla Local d’Inclusió Social i del Pla de desenvolupament Comunitari. Per part de les entitats, hi participa un representant de cada associació i entitat gitana que treballa pel desenvolupament del poble gitano. La Taula, creada al 2013, realitza un treball en xarxa basat en l’anàlisi, el debat, l’elaboració de propostes i el seguiment d’activitats.