La plantilla d'Unitono tem que obri a Reus per tancar a Ourense

El Comitè d’Empresa gallec denuncia la «deslocalització» i crida a la vaga

Actualitzada 08/04/2019 a les 20:43

Els treballadors del centre que Unitono té a Ourense van dur a terme ahir una jornada de vaga acompanyada de protestes pel que interpreten com una «deslocalització» de la companyia d’atenció al client, que recentment s’ha instal·lat a l’edifici del Cepid de Reus. El president del Comitè d’Empresa d’Unitono a Ourense, José Manuel González, explica al Diari Més que «poc després d’haver obert a Ourense, Unitono va tancar un centre que tenia a Madrid. Ara que ha obert a Reus, l’empresa no ens dóna cap garantia que no faci a Ourense un moviment igual que a Madrid». La primera jornada de vaga «ha tingut un seguiment del 100%» i n’hi ha més de previstes.A Unitono d’Ourense fan feines 131 empleats, 107 dels quals són dones. González detalla que «l’empresa ens va comunicar que els resultats econòmics eren negatius, hi va haver una davallada de feina i es van rescindir contractes. Després, Unitono ha obert a Reus». Tot i que «hem demanat que se’ns garanteixi per escrit que no es tancarà a Ourense, Unitono no vol», així que «el perill de tancament ens sembla imminent».Al centre gallec, «ens encarreguem del servei de mercat regulat de llum i gas de Naturgy, perquè som monoclient. Ara el client també es tractarà a Reus i temem que deixi de portar-se aquí». La principal preocupació, en aquest aspecte, és que «a les ofertes de treball per a Reus, es demana saber l’idioma gallec». Al moment de desembarcar al Cepid, Unitono va anunciar la creació de més de 150 llocs de feina a Reus. Des d’Unitono ha rebutjat atendre aquest rotatiu.