La Junta de l'Hospital vota avui mesures per la causa de dissolució

La proposta del govern necessita el «sí» de 14 regidors per tirar endavant

Actualitzada 08/04/2019 a les 20:44

Dos mesos

La Junta General de l’Hospital Sant Joan de Reus que estava prevista per al passat 1 d’abril i que, sobre la marxa, va acabar ajornant-se a petició dels grups, s’ha programat de nou per avui a partir de les nou del matí. L’ordre del dia inclou l’aprovació de mesures per remoure la causa de dissolució en què ha incorregut, per quarta vegada consecutiva, l’Hospital. El dèficit al tancament de l’exercici 2018 es va fixar en un total de 111.658 euros. Amb tot, el resultat d’explotació ha deixat un negatiu de prop de 3,2 milions d’euros. Aquesta xifra l’hauria d’assumir el CatSalut, mitjançant una subvenció d’explotació, si la creació de l’entitat de dret públic a través de la qual es traspassarà la gestió del Sant Joan a la Generalitat no es materialitzés abans d’acabar el 2019.Les mesures que planteja el govern reusenc es basen en una carta signada pel director del CatSalut i que asseguraria la cobertura en cas que l’entitat de dret públic no arribés a temps. Va ser precisament un retard en la recepció d’aquesta carta, que no va entrar fins el dia 1 al migdia, que els grups van demanar ajornar la Junta General de l’Hospital.Per aprovar les mesures a través de les quals es podria remoure la causa de dissolució del Sant Joan són necessaris un mínim de 14 vots a favor en la Junta General que se celebri avui. El govern disposa de dos mesos, comptats partir de la reunió del consell d’administració que va celebrar-se el passat 29 de març, per fer aquest pas corresponent a l’exercici 2018.