L'oposició desconfia del compromís del CatSalut i s'absté sobre la causa de dissolució del Sant Joan

La Junta General aprova mesures per restablir l’equilibri basades en una carta «incerta» de la Generalitat i amb l’únic suport del govern reusenc

Actualitzada 09/04/2019 a les 16:44

La Junta General de l’Hospital Sant Joan de Reus ha aprovat aquest matí, amb l’abstenció en bloc de l’oposició (CUP, no adscrits, PSC i PP), les mesures per remoure la causa de dissolució en què ha incorregut aquest 2018, per quarta vegada consecutiva, la societat. La proposta que se sotmetia a votació es basa en una carta del director del CatSalut, aportada per la presidenta de l’Hospital, Noemí Llauradó, on la Generalitat «es compromet a assumir el desequilibri amb el traspàs d’actius i passius si es constitueix l’entitat de dret públic» que, a partir del 31 de desembre, hauria de servir el CatSalut per assumir la gestió del Sant Joan. «Si això no fos possible abans del 31 de desembre», ha apuntat Llauradó, «el CatSalut es compromet a fer una subvenció de capital per l’import necessari, que és de 3,3 milions d’euros». Amb tot, si res d’això es portés a terme, «el que es faria és, com en altres ocasions, una aportació no dinerària o patrimonial».Llauradó ha insistit en la Junta General que «el que es vota no és traspassar l’Hospital o no, sinó remoure la causa de dissolució de la qual tenim responsabilitat com a consellers» i ha assegurat que les tres opcions «són seqüencials» i «només per tenir seguretat». La proposta ha rebut l’abstenció en bloc de l’oposició, que considera «incerta» la carta i atribueix la situació del Sant Joan, precisament, al finançament de la Generalitat. Llauradó ha explicat també que s’ha entrat en causa de dissolució «perquè el patrimoni està per sota del capital social» i ha dit que «tot i que vam posar 3,2 milions de reserves de Gecohsa, aquestes es van haver de computar al compte de pèrdues i guanys del 2018 i no en el d’abans». És per això que «l’estimació patrimonial segueix sent negativa».