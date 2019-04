L'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura signen l'acord per ampliar l'ateneu

El Consistori donarà una subvenció de 150.000 euros per a l'execució de la primera fase del projecte

Actualitzada 09/04/2019 a les 19:23

La seu del Centre de Lectura de Reus s'ampliarà gràcies al conveni de col·laboració que han signat aquest dimarts l’alcalde Carles Pellicer i el president del Centre, Jaume Massó.Fruit de l’acord, el Centre de Lectura assumeix íntegrament l'execució de l’ampliació amb la voluntat de redimensionar i simplificar el projecte original. Al seu torn, l'Ajuntament es compromet a adoptar els acords per fer possible el projecte, i a contribuir-hi de forma activa. En aquest sentit, l’Ajuntament atorga al Centre de Lectura una subvenció directa, per un import de 150.000 euros, per col·laborar en el cost d'execució de la primera fase del projecte d'ampliació.L’acord de col·laboració també determina el compromís del Centre de Lectura de que els nous espais que es projecten amb l’ampliació acullin activitats culturals, artístiques i divulgatives obertes al conjunt de la ciutadania.Les dues institucions es comprometen a resoldre de manera anticipada el conveni formalitzat el 2011 per a l'execució del projecte.La primera fase del projecte recollida en el conveni consistirà en la redacció dels projectes bàsic i d'execució; l’elaboració de l'estudi de seguretat i salut, els estudis geotècnics, l’enderrocament de l'immoble del número 12 del carrer de la Puríssima Concepció; i la direcció de les obres d'enderroc i coordinació de la seguretat i salut de l'enderrocament.El projecte d’ampliació encaixa amb el Pla Especial de Reforma Interior del Nucli Antic, l’actuació urbanística de remodelació de l'entorn del Teatre Bartrina i dels immobles on està ubicat el Centre de Lectura; i abasta els immobles corresponents als números 6-8-10 i 12 del carrer de la Puríssima Concepció i als baixos del número 4 del mateix carrer. S’executarà en diverses fases, que es determinaran en funció de les circumstàncies i, en especial, de la capacitat de finançament.