L'Ajuntament de Reus aposta pel 'carsharing' i renova la seva flota de vehicles

El consistori retirarà, en els pròxims quinze dies, 16 cotxes de gasolina i els substituirà per 10 completament elèctrics, fomentant l’ús compartit

Actualitzada 08/04/2019 a les 21:51

Reus pionera en mobilitat

L’Ajuntament de Reus i, en concret, la regidoria de Medi Ambient, està treballant per a canviar la mobilitat dels seus treballadors. Per fer-ho, han decidit substituir 16 vehicles de gasolina per 10 completament elèctrics, un canvi que permetrà contaminar molt menys, ja que aquests vehicles tenen zero emissions, i també estalviar econòmicament perquè es compraran menys cotxes dels que retiren. A la vegada, això comportarà un canvi en la planificació dels treballadors que han d’utilitzar aquests vehicles, que s’obriran mitjançant una aplicació mòbil, fet que permetrà un ús molt més àgil. Ara mateix, l’Ajuntament té una flota de 40 vehicles i, amb aquest canvi, passarà a tenir-ne 24 de gasolina i 10 d’elèctrics, un total de 34 turismes. Amb tot, la substitució de turismes no es produirà fins d’aquí a quinze dies, ja que el projecte es troba ara en la fase d’adjudicació i la signatura es podria oficialitzar en els pròxims deu dies.«Des de Reus estem liderant un canvi que moltes altres ciutats seguiran», explica Dani Rubio, regidor de Medi Ambient, a Diari Més. El consistori vol ser pioner en el carsharing corporatiu, que tracta de fer que els treballadors d’una determinada empresa comparteixin el vehicle per als desplaçaments que s’hagin de fer durant la jornada laboral. En aquest cas, els vehicles elèctrics els utilitzaran les àrees d’arquitectura, urbanisme, medi ambient i serveis socials però en la mesura del que sigui possible, l’Ajuntament vol aplicar-ho a totes les àrees. El regidor de Medi Ambient comenta que «això és possible gràcies a les infraestructures que tenim a la ciutat, amb 14 punts de càrrega que permeten el subministrament simultani de 32 vehicles elèctrics».«La idea és que, progressivament, anem donant de baixa tots els turismes de gasolina i incorporant-ne d’elèctrics, deixant la flota de l’ajuntament en uns 25 vehicles aproximadament», detalla Rubio i afegeix que «això ho farem sempre que l’economia ens permeti fer aquestes inversions modestes i sostenibles».A banda d’aquest projecte propi de l’Ajuntament, Reus també és pionera en un altre programa, l’anomenat Yuko, de Toyota, que va cedir al consistori dos vehicles elèctrics per a formar part d’aquesta prova pilot per compartir cotxe. Reus és l’única ciutat d’Espanya on s’està implantant aquest model de mobilitat i, aquest programa, només s’està realitzant en unes altres tres ciutats europees, Venècia, Copenhaguen i Dublín a partir de les quals s’extrauran resultats.