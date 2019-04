Fins a 25 noves parades s'incorporen a l'oferta del Mercat de Marxants

Les primeres van començar a vendre la setmana passada i la resta s’aniran afegint esglaonadament al llarg de tot el mes d’abril

«La distribució ha estat un zero»

El Mercat de Marxants ha començat a incorporar les 25 noves parades adjudicades a mitjans del mes de març i que cobriran places que, al llarg dels darrers anys, havien quedat buides. Algunes van iniciar la comercialització dels seus productes dilluns passat i d’altres s’estrenaven encara ahir i ho continuaran fent en els propers dies. Fins a 23 de les 25 parades s’han instal·lat a l’entorn del Mercat Central –15 es col·loquen en dilluns i 8 despatxen en dissabte– i les dues restants envolten el Mercat del Carrilet en dimecres. La majoria són de les tradicionals, sostingudes per ferros, tot i que també n’hi ha alguna en format remolc-tenda. A moltes es pot pagar amb targeta. L’ampliació és fruit del procés iniciat al juny del 2018 per l’Ajuntament per cobrir 25 baixes i ha generat llista d’espera per al futur.Ahmed Bouras Al Ajjani és un dels marxants que, la setmana passada, va inaugurar parada a l’entorn del Mercat Central. Fins ara, desenvolupava el seu negoci íntegrament a Lleida, però «ens volíem obrir a altres zones del territori i aquí, per la projecció turística i perquè és una zona típica d’estiu, ens ha semblat un bon lloc». A la seva parada «venem sabates que són d’excedent de botigues, de bona qualitat» i «comptem amb algunes de les millores que puntuaven al concurs per optar a les places, com ara el datàfon». La incursió a Reus, concreta, «ha estat fluixa» tot i que «en dissabte –ha guanyat la llicència per als dos dies– la cosa està més animada». I recorda que «l’abril és un mes dolent per als marxants, però les vendes acostumen a augmentar amb els mesos de més calor». A Idra Couta, que ahir va viure el seu primer dia com a marxant a l’entorn del Mercat Central, els companys l’han dit «que després de Setmana Santa, la situació és millor». Ven «cinturons, bosses i carteres» en una parada que es posarà només en dilluns i que compatibilitzarà amb la que, fins ara, ha estat regentant al Carrilet. «Era un dia que no tenia feina i això em permetrà treballar un dia més», apunta.Des de l’Ajuntament detallen que l’entrada de les noves parades l’està gestionant de manera progressiva Reus Mobilitat i Serveis i que, el fet que es produeixi esglaonadament, facilita que es pugui acompanyar els paradistes en la seva adaptació al Mercat de Marxants. Les autoritzacions per instal·lar-se a la via pública tenen una durada de 15 anys. Les noves parades que ara obren vénen roba, calçat, productes de ferreteria i petits electrodomèstics, bosses i marroquineria i roba de la llar, i n’hi haurà alguna de planter. A partir de l’any que ve, no podran comercialitzar mascotes.Alguns dels qui ja venien a Reus, tal com explica el president de l’Associació de Marxants de la província de Tarragona, Josep Gómez, «s’han sentit força descontents amb la distribució de les noves parades que s’ha fet perquè, en lloc de repartir-les, se les ha col·locat on ja hi havia el mateix producte. Per exemple, on ja n’hi havia dues de sabates, se n’ha posat una de nova i això afecta els anteriors». «Al principi, van demanar que es canviés, però les parades ja estan repartides. La gestió en això ha estat un zero», conclou.