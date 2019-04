Els exregidors de Cs de Reus es presentaran sota les sigles dCIDE

Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador i Guillem Figueras van ser expedientats per la direcció del partit taronja

09/04/2019

Els exregidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus, Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador i Guillem Figueras, han anunciat aquest dimarts que lideraran una nova candidatura per a les eleccions municipals del proper 26 de maig sota les sigles de dCIDE (Centro Izquierda de España).El fins ara portaveu municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, ha explicat que dCIDE és el partit que «a data d'avui encarna les idees i valors que Ciutadans ha deixat enrere» i que «ve a ocupar l'espai de centre esquerra constitucionalista que Ciutadans va abandonar l'any 2017 i que el PSC mai ha defensat».Els regidors han assegurat que la decisió de presentar aquesta candidatura ve motivada pels nombrosos suports que han rebut en les darreres setmanes. «Moltes persones ens han animat a seguir lluitant pel nostre projecte de ciutat per a Reus i a continuar defensant els valors que sempre hem defensat», ha afegit Sánchez.Quatre exregidors de Ciutadans (Cs) de Reus van ser expedientats per la direcció del partit, que alhora els va suspendre de militància. Aquest van decidir a principis d'abril donar-se de baixa de la formació taronja.