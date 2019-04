El Mercat del Camp remodela l'accés i tindrà un doble circuit

S’hi construirà una marquesina d’uns 33 metres

Actualitzada 09/04/2019 a les 09:26

Més senyalització

El Mercat del Camp travessa, des de fa alguns dies, obres en el sistema d’accés al recinte. Els treballs, que impliquen una inversió de 329.500 euros, serviran per resoldre la «imatge envellida i obsoleta» d’aquest punt, tal com detalla el projecte que guia les feines. En concret, es donarà lloc a una marquesina de 33 metres d’amplada i 4 d’alçada «per dignificar i modernitzar» l’entrada a aquest centre d’abastiment i distribució a gran escala de productes alimentaris del Camp de Tarragona. El termini d’execució de les obres és de quatre mesos.Damunt de la marquesina s’ubicarà un cartell indicatiu, elaborat en metacrilat i retroil·luminat amb led, on podrà llegir-se Mercat del Camp. La previsió és que les feines hagin conclòs amb l’arribada de l’estiu. El projecte té també la finalitat de protegir tota la maquinària necessària per al control d’accessos i redimensionar la caseta de seguretat.La intervenció preveu «dignificar l’accés al recinte que ocupa el Mercat del Camp, que actualment es troba força deteriorat». L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis, va assumir la gestió de les instal·lacions a tocar de la T-11 al 2015. Serà l’empresa municipal qui tiri endavant la inversió, que està repartida en dos lots: Construcciones Asensio (COASA) s’encarregarà de l’obra civil amb un pressupost de 294.825,12 euros i Construcciones Jaén Vallés s’ocupa de les adequacions electròniques amb 34.698,77 euros. Els treballs inclouen l’enderroc del mur de tancament i guixeta d’entrada per al control i accés, la demolició de pavimentació, l’ampliació i execució de noves cimentacions, serveis interiors, enllumenat exterior i urbanització de l’entorn, entre altres.A més, el projecte per al Mercat del Camp contempla feines de pavimentació a l’accés on ja s’està intervenint i la col·locació de nova senyalització vertical a tot el recinte. I és que la voluntat és millorar la regulació viària a l’interior del complex, amb un circuit destinat a mercaderies i un altre de reservat per als clients del Mercat del Camp.Darrerament, segons concreta el plec de les obres, «s’han executat dues noves naus dins el recinte del Nou Mercat del Camp amb una ampliació de la superfície comercial de 8.500 metres quadrats» i «s’ha arranjat bona part de la urbanització amb el soterrament i ampliació dels serveis existents per tal de modernitzar les instal·lacions». El plec precisa que el Mercat del Camp disposa d’una nau principal de 9.448 metres quadrats de venda de fruita i verdura a l’engròs en planta baixa més pis i una segona nau de 7.500 metres de recent construcció i destinada a la localització d’un operador d’alimentació. Al 2007 va aprovar-se un canvi de qualificació de terrenys que permetrà l’ampliació del global del complex. Prop d’una vintena de parades del Mercat del Camp col·laboren de manera habitual, en un altre ordre de coses, amb el Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus.