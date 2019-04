«Viure a Capçanes m'ha permès estar sempre molt connectat amb la natura»

Abiel Teixidó ha estat guanyador d’una medalla d’or a les XIV Olimpíades Nacionals de Biologia que es van celebrar a Palma

—Durant tot el curs hem anat repassant els temaris de Biologia, i també tot allò que vam fer l’any passat. Quan vaig participar en les proves de Catalunya ja em va servir com una preparació i, després, als guanyadors, ens van donar el temari que havíem de treballar per anar a les proves nacionals. Eren una pila de PDFs, i molta feina per estudiar. D’altra banda, tots els catalans hem anat un parell de dies a Barcelona per preparar-nos per a les proves pràctiques. Una feinada, tot plegat.—Jo visc a Capçanes, que és un poble envoltat de bosc i arbres, i sempre he estat molt connectat amb la natura. Durant l’ESO i el BAT sempre he triat anar-me movent en aquesta matèria , perquè sempre m’havia interessat.—Hi vaig participar perquè m’ho va dir el meu professor, però de fet el meu germà Adam ja hi havia anat abans, quedant classificat entre els espanyols per anar a la final iberoamericana. La seva influència també va comptar. Ell em va recomanar que m’hi presentés.—Vam estar tot un matí, durant quatre hores, fent la prova teòrica. Eren dos exàmens de dues hores cadascun, amb cent cinquanta preguntes tipus test, que jo vaig trobar molt dures per a un nivell de segon de BAT. Sent optimista, em sembla que en vaig encertar la meitat. Un altre dia vam fer les proves pràctiques, que van ser quatre, d’una hora cadascuna. Hi havia exercicis de bioinformàtica, observació al microscopi, dissecció d’abelles, que per a mi va ser la més fàcil, i identificació de diferents espècies de foraminífers.—No, tots vam sortir amb una opinió bastant negativa, perquè les proves van ser molt difícils. Jo vaig tenir la sensació que tornaria a casa sense res, així que quan vaig saber que havia guanyat la sorpresa va ser molt gran, no m’ho esperava gens.—Sí, aquest totxo ens el van donar als guanyadors de les medalles d’or i de plata, i ens ha de servir per preparar les proves internacionals del mes de juliol. Es diu Una aproximació global a la Biologia, i ens han recomanat que, almenys, ens el llegim sencer. Memoritzar-lo tot, amb el temps que tenim, és impossible. Dels continguts d’aquest llibre jo en tinc una base, però el nivell és molt més alt que el meu. M’hi hauré de submergir bastant.—A més de la Selectivitat, tinc els exàmens finals del Batxillerat Internacional que curso a l’institut. Durant la primavera i l’estiu estaré molt enfeinat, però serà per coses que m’agraden. També vaig quedar classificat a les Olimpíades de Química i aniré a la fase estatal, que es farà a Santander a començaments de maig. Això m’ho hauré de preparar també.—Sí, m’agradaria fer Biologia ambiental i dedicar-me d’alguna manera a la gestió de la natura, perquè, al final, sempre acabes influenciat per tot allò que tens a prop i m’agradaria poder treballar per, d’alguna manera, defensar la terra.