Una avaria a l'edifici del 112 va tallar la línia telefònica del SEM

La incidència va fer desviar les trucades a L’Hospitalet de Llobregat durant la tarda del 7 de desembre

Actualitzada 08/04/2019 a les 08:44

Impacte «limitat»

La línia telefònica de la Central de Coordinació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al 112 de Reus va estar tallada, el passat 7 de desembre, per un problema informàtic que va incrementar el temps d’espera i va obligar a desviar trucades a L’Hospitalet de Llobregat. Així ho especifica el Departament de Salut en la resposta a una pregunta parlamentària formulada pel grup de Cs, que demanava la causa de la incidència, quant de temps va allargar-se aquesta i què s’ha fet amb posterioritat per prevenir que torni a donar-se. En aquell moment, el 7 de desembre, des del 112 havien informat a través d’un missatge a les xarxes que «problemes tècnics en el subministrament de comunicacions a la sala de Reus del 112 fan que el temps d’espera per atendre les trucades sigui superior al normal. S’ha reforçat el servei a sala de Barcelona» i recordaven que «heu de trucar només en cas d’emergència».En la resposta, Salut concreta que «les trucades que s’atenen des de la Central de Coordinació del SEM a Reus són les provinents de les Terres de l’Ebre, Tarragona, Lleida i Alt Pirineu» i que aquestes van deixar de ser rebudes al 112 de Reus «per la fallada d’un switch» de la infraestructura comú de l’edifici del 112, «que va provocar inestabilitat a la xarxa interna de l’edifici». La incidència va ser descrita pel Departament d’Interior com a «incomunicació de la seu per congestió» d’una de les parts del sistema informàtic, amb «afectació al sistema de veu d’algunes de les regions d’emergència» que es cobreixen des d’aquí.En d’aquesta situació, «en el moment que van deixar d’entrar trucades a la Central de Coordinació Sanitària del SEM a Reus, els tècnics del SEM van fer que les trucades que corresponen a aquella central fossin ateses des de la seu que el SEM té a L’Hospitalet de Llobregat». D’aquí el missatge que va difondre el 112 a través dels seus perfils a les xarxes i que informava sobre el reforç del servei a Barcelona. Des del Departament de Salut detallen que «el procés de desviació de les trucades va durar sis minuts des que es va rebre la trucada al telèfon mòbil de la guàrdia avisant de la incidència». Així doncs, «aproximadament a les 17.15h» del 7 de desembre del 2018 «s’estaven atenent totes les trucades des de la Central de Coordinació Sanitària del SEM de L’Hospitalet de Llobregat». La línia es va restablir a Reus a les 22.40 h. del mateix dia, «quan el comitè de crisi va informar que ja s’hi podien derivar trucades».Sobre la maniobra que es va haver de fer per mantenir el servei tot i la incidència tècnica, Salut concreta que «els tècnics del SEM poden redirigir en molt poc temps les trucades de la Central de Coordinació Sanitària del SEM a Reus a la de L’Hospitalet de Llobregat», per la qual cosa «l’impacte d’un problema com el que es va produir el 7 de desembre és molt limitat per al SEM». I que «la infraestructura electrònica de la xarxa està redundada i és compartida amb la resta de serveis de l’edifici, de manera que aquest tipus d’incidències queden fora de les competències de l’àrea TIC del SEM, sense poder exercir cap actuació sobre les mateixes».