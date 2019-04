Un veí de Reus ingressa a presó per un robatori violent a la Sénia

El lladre va deixar inconscient la víctima a cops d'ampolla i li va robar el cotxe, rellotges i electrodomèstics

Actualitzada 08/04/2019 a les 11:03

Un veí de Reus, de 34 anys i nacionalitat colombiana, ha ingressat a presó com a presumpte autor d'un robatori amb violència a la Sénia. Els fets es van produir l'1 de març, al carrer Sol del municipi del Montsià. L'atracador va agredir la víctima amb una ampolla de vidre aprofitant que dormia, la va deixar inconscient i li va robar el cotxe, electrodomèstics i col·leccions de valor, entre elles una amb 48 rellotges de diferents marques. L'agressor i la víctima s'havien conegut feia uns dies i es van trobar per veure's al pis d'ella. Els Mossos van detenir el lladre l'1 d'abril quan sortia del seu domicili a Reus, i hi van trobar part dels objectes sostrets del domicili de la Sénia. El jutge en va decretar l'ingrés a presó.