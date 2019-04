Els treballs, adjudicats a l'empresa Covan obres públiques, estan plantejats per donar una major comoditat als vianants

L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquest dilluns, 8 d’abril les obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere, al tram entre el carrer de Doctor Robert i la Riera de Miró. L’obra, adjudicada a l’empresa Covan obres publiques, es planteja com a continuïtat de les actuacions de remodelació realitzades en els darrers anys als carrers de Travessera Sardà, la plaça Molrius, el carrer de Sant Tomàs, de Sant Miquel i de Josep Anselm Clavé.Amb aquests treballs s’augmenta l’amplada de les voreres actuals i es redueix la densitat del trànsit, ja que s’elimina la superfície d’aparcament. En aquest sentit, es considera que disposa de suficients aparcaments soterranis propers, com el de la plaça Llibertat i el del Pallol. El projecte manté el sentit de circulació del trànsit actual.El paviment de les voreres es projecta de panot/terratzo i el de la calçada amb asfalt. L’espai de vianants es protegeix amb pilones, i es planifiquen passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. El termini d'execució de l'obra és de quatre mesos.La reforma del carrer té un pressupost d’adjudicació de 256.596,39 euros, i està cofinançada a través d’una subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona de 127.501,31 euros, així com contribucions especials dels veïns.