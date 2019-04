Mas Carpa reivindica una millora dels accesos a la urbanització

Fa tres anys que demanen, per escrit, la construcció d’una rotonda, un semàfor i arreglar l’entrada al nucli urbà pel mal estat els dies de pluja

Actualitzada 08/04/2019 a les 08:56

L’Associació de Veïns de Mas Carpa va entregar, al llarg de la setmana passada, un llistat de reivindicacions al batlle de la ciutat, Carles Pellicer, i a tots els partits polítics que tenen representació al consistori. D’aquest llistat, el que consideren més urgent són les millores de mobilitat i dels accessos a la urbanització on hi ha una cinquantena de cases.«Per començar, fa temps que demanem que es redueixi la velocitat de l’avinguda Tarragona, de fet, l’any 2013 havíem arribat a un acord amb el regidor d’urbanisme perquè no calia fer una gran inversió, senzillament reduir un carril i adequar la zona, però al final no es va poder dur a terme», explica el president de l’Associació de Veïns Mas Carpa, Gabriel Ruiz a Diari Més. Les seves propostes giren al voltant de la reducció de la velocitat en aquesta via d’entrada a la ciutat i, per aconseguir-ho, tenen dos projectes en ment. El primer és construir una rotonda d’accés a la urbanització perquè «això, a banda de millorar l’entrada, faria que els vehicles estiguessin obligats a anar a una velocitat més baixa». La segona és la d’establir un semàfor per a poder creuar de banda a banda l’avinguda Tarragona, ja que ara «molts ho fan pel mig, creuant els quatre carrils i algun dia atropellaran a algú», comenta Ruiz. Aquest semàfor doncs, facilitaria l’accés a peu dels veïns de Mas Carpa que han d’anar fins al Tecnoparc, ubicat a l’altra banda de la carretera. A més, en aquest llistat entregat a tots els partits polítics de l’Ajuntament, els veïns de Mas Carpa també inclouen l’arranjament de l’entrada a la urbanització perquè «quan plou molt ens trobem tot el carrer entollat i hem de desviar-nos per no quedar encallats», argumenta el president de l’associació.Aquests són els tres punts que els veïns consideren primordials per a la seva zona i són pels quals estan lluitant els darrers tres anys, traslladant les queixes per escrit al consistori, això sí, sempre des del respecte i la cordialitat. «Tenim clar que ho hem de fer amb bones formes, perquè si les perdem, ningú hi surt guanyant, ni nosaltres ni l’Ajuntament», sentencia Ruiz i afegeix «és per això que nosaltres fa tres anys que enviem aquestes peticions per escrit i no hi renunciarem mai, sempre estarem picant pedra per aconseguir-ho».Aquestes tres propostes van ser acceptades per als pressupostos participatius d’enguany, ja que totes complien amb els «criteris tècnics establerts». El semàfor i la rotonda es van incloure en les propostes de grans projectes, que tenen un cost d’entre 50.000 i 150.000 euros, mentre que la solució de les inundacions de l’entrada va formar part dels petits projectes, amb un cost màxim de 50.000 euros. Però les propostes no van aconseguir el suficient nombre de vots perquè s’executessin. Amb tot, els veïns seguiran reivindicant-les.