Circus Ronaldo serà un dels caps de cartell de la 23a edició, que supera per primer cop el mig milió d’euros de pressupost

Actualitzada 08/04/2019 a les 18:04

Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà enguany la 23a edició entre el 9 i el 12 de maig a Reus amb més d’un centenar de representacions impulsades per 31 companyies, que presentaran 22 espectacles. El certamen arribarà per primer cop als 500.000 euros de pressupost i apostarà per potenciar l’àrea professional. El cartell l’encapçala l’exitosa companyia belga Circus Ronaldo, que realitzarà quatre funcions, mentre que en clau catalana destaca Escarlata Circus. Es desenvoluparà en dinou escenaris de la ciutat i per primera vegada la fira impulsarà dues coproduccions que s’espera que portin la marca Trapezi arreu.